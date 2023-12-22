حتا التراثية.. مبانٍ عتيقة تفوح بعبق الماضي

تزخر منطقة حتا بالعديد من المعالم التاريخية العريقة التي يمكن زيارتها خلال مهرجان ((شتانا في حتا))، أو طوال العام، وتحكي هذه المعالم شكل الحياة التقليدية التي عاشها أهالي المنطقة في البيئة الجبلية، وتعتبر قرية حتا التراثية، أحد هذه المعالم التي توفر للزائر إطلالة تاريخية على تراث دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام.

تطل القرية على جبلين، وتجسد طريقة الحياة التقليدية والريفية، حيث كان السكان يعتمدون على تلك الأرض، وما تجود به من مواردها الطبيعية، ويُعرض فيها نماذج أصلية، ووثائق، ومجسمات، ولوحات توضيحية، ومواد تصويرية وصوتية لمختلف شؤون الحياة التقليدية في المنطقة.

وتضم القرية قرابة 30 مبنى تراثياً، تقدم لمحة شاملة لتاريخ المنطقة، بما في ذلك القلعة والحصن والمحال التجارية، وتوجد مجموعة من المزارع مع قناة للمياه العذبة، وحرصت القيادة الرشيدة على الحفاظ على القرية بملامحها الأصلية، حيث تم ترميمها بنفس المواد التي بنيت بها قديماً، نظراً لمكانتها التاريخية.

بيت الوالي

وتتكون قرية حتا التراثية من عدد من الأقسام، منها بيت الوالي، وهو من أكبر المنازل فيها، ويضم عدة غرف ومنطقة جلوس مظللة وفناء خارجياً، إلى جانب حصن حتا، الذي كان بمثابة مركز للاجتماعات العامة، ومركزاً سكنياً ودفاعياً أيضاً، ويحتوي الحصن على برج مراقبة بطول 11 متراً، وفناءً واسعاً مشيداً داخل أسواره، ومسجداً يعود تاريخه لأكثر من 200 عام.

كما تضم القرية نموذجاً للبيوت التقليدية، والذي يتكون من عدة مرافق، منها مجلس، وغرفة نوم رئيسية، وأخرى للأطفال، وساحة كبيرة، ومطبخ، ومخزن، وحظيرة للحيوانات، وتضم القرية بيت الترميم، الذي شيد لتعريف الزوار بمراحل ترميم القرية، وكيف تم الحفاظ عليها.

ويمكن للزوار التعرف إلى بيت الحياة الاجتماعية، والذي يحتوي على مجلس وقاعة تعرض فيها صور تظهر كيف كانت الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة قديماً. ويحظى الزوار بفرصة مشاهدة برجي المراقبة الدائريين، اللذين تم بناؤهما في القرن التاسع عشر، وكان الحراس قديماً يصعدون إلى سطحهما من خلال باب صغير، ودرج يؤدي إلى الأعلى.

السوق القديم

كما يحظى زوار المنطقة بفرصة التجول في السوق القديم، الذي يتكون من مبانٍ تشبه تلك التي كانت قائمة في الماضي، ويضم السوق مرافق حديثة، تمّ بناؤها لتحويل القرية إلى وجهة سياحية متكاملة، كما يمكن للزوار التجول في بيت الفنون الشعبية، وبيت الحرف اليدوية التقليدية، وعدد من المباني التي تسرد تفاصيلها تاريخ منطقة حتا وموروثها العريق.

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