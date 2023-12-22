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شرطة الموانئ تؤمن المهرجان وتدعو إلى اتباع اشتراطات السلامة العامة

12/22/2023 7:33:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، أن المركز أعد خطة لتأمين مهرجان ((شتانا في حتا))، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بالتعاون مع مركز شرطة حتا والشركاء في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف تواجد الدوريات الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير ووادي حتا هب، عبر نشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

استجابة فورية

وأضاف: تمركزت الدوريات للاستجابة للحالات الطارئة، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، و4 دراجات هوائية، ومعدات البحث والإنقاذ تحت الماء، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور وعلى مدار 24 ساعة.

ودعا العميد الدكتور السويدي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة ((سد حتا)) و((بحيرة الليم)) وكافة مناطق السدود والأودية إلى ضرورة اتباع اشتراطات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات السلامة، متمنياً للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.

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