مغامرات وتجارب استثنائية متواصلة لزوار «شتانا في حتا»

تشهد النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتا، ضمن حملة ((#وجهات_دبي)) في موسمها الشتوي الثالث، والتي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لمتابعة فعالياته المجتمعية والثقافية المتنوعة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية المختلفة التي يتخللها الحدث الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوفر المهرجان لمحبي رياضة الهايك ((المشي في الجبال))، فرصة لممارسة هذه الرياضة والاستمتاع بطبيعة حتا الخلابة، وتبدأ فعاليات الهايك التي تقدمها شركة ((H.A.T- حتا)) اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر اليوم حتى الخامسة مساءً.

كما يمكن للمهتمين وعشاق ممارسة الرياضة الانطلاق في مغامرة لا مثيل لها للياقة البدنية على درجات ستورم الجبلية، والاستمتاع بأجواء مهرجان #شتانا_في_حتا خلال جولة واحدة تبدأ من الساعة 10 صباحاً.

وسيتضمن ((شتانا في حتا)) عرضاً مخصصاً للدراجات الهوائية سيتم تنظيمه من الساعة 8 - 10 صباح غدٍ، وسينطلق 20 مشاركاً من نادي الخوانيج للدراجات، عبر المناظر الطبيعية الخلابة من قلب منطقة حتا في طريقهم إلى بحيرة ((ليم)).

عروض مبهرة

ويتخلل المهرجان مسيرة للدراجات النارية سيشارك فيها 30 من الدراجين الذين سينطلقون من نادي ((دبي رايدر للدراجات النارية)) إلى منطقة حتا يوم 29 ديسمبر ليجتمعوا في مقر المهرجان.

وسيشهد ((#شتانا_في_حتا)) يوم 30 ديسمبر عرضاً للسيارات الكلاسيكية ينطلق من دبي الساعة 7 صباحاً، للوصول إلى مقر المهرجان في حتا، وسيضم الموكب وشعاره: Flat12، العديد من الطرازات النادرة التي تلبي شغف المهتمين بتلك الهواية.

وقالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان #شتانا_في_حتا: ((يشكل الحدث في نسخته الأولى فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشتهر بها دبي خلال هذا الوقت من السنة، لا سيما في منطقة حتا بما تحتويه من مناظر طبيعية فريدة ومميزة، وهو ما يكسب المهرجان قيمة مضافة في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد من أكثر مناطق الجذب السياحي أهمية في دبي ومن المعالم السياحية المهمة في دولة الإمارات، ويحرص على زيارتها المواطنون والمقيمون وكذلك السياح القادمون إلى دبي من أنحاء العالم)).

وأضافت: تم اختيار الفعاليات المجتمعية التي تتضمنها أجندة المهرجان من قبل اللجنة التنظيمية، لتتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، انطلاقاً من الهدف الرئيس للمهرجان وهو إسعاد الزوار والترويج لمنطقة حتا، بفعاليات وأنشطة تعكس هوية وثقافة المكان وتفرده، ونحن سعداء بمستوى الإقبال الذي شهده المهرجان في نسخته الأولى، لا سيما من جانب العائلات التي حرصت على المشاركة في أنشطته المختلفة والاستمتاع بأجوائه.

حملة تعريفية

وأطلق مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حملة #وجهات_دبي، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، وتسعى الحملة التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات خلال موسم الشتاء، لإطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تصدر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن أفضل وجهات الشمس الشتوية عالمياً، لما تتمتع به من مقومات جذب متنوعة.

وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع ((بارك سليب فلاي)) الأمريكي. تصدرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث ((غوغل)) عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.

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