محمد القرقاوي: نفخر بكِ كنموذج عالمي للمرأة العربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة ((نوابغ العرب))، في اتصال مرئي عبر الإنترنت مع البروفيسورة لينا الغطمة، بإبداعاتها في مجال العمارة والتصميم، والتي تركت من خلالها بصمة في مشهد التطوير العمراني والتصميم الحضري، الذي يدمج بين احتياجات الإنسان وجماليات العمران، فأصبحت نموذجاً يتطلع إليه المصممون والمعماريون في الوطن العربي والعالم.
تهنئة
وتوجه معالي القرقاوي إلى البروفيسورة لينا الغطمة بالقول: أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لك بفوزك بجائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة العمارة والتصميم، ففي منطقتنا قدرات عالية جداً، وشخصيات مبدعة، واليوم أنت نموذج لإنسان المنطقة، الذي أعطى الكثير، خاصة في مجال العمارة والتصميم، الذي بدأ من منطقتنا، سواء بالإهرامات أو المنارات الحضارية في العراق أو بعلبك في لبنان، وإنسان المنطقة مصمم بطبعه، سواء للمباني أو أسلوب الحياة أو الكتابة أو الأرقام أو العلوم والفلك، ونحن نفخر بك كنموذج عالمي للمرأة العربية، التي تفوقت في هذا المجال، وبتصاميمك التي تستوحي من البيئة والأرض التي ترمز لصمود الإنسان في هذه المنطقة.
نوبل
وقال معاليه: هذه الجائزة هي نوبل العرب، ولها أهمية كبيرة، لأن حضارات المنطقة صممت إنجازات كبرى، ومعالم بقيت الأجمل والأفضل والأقرب للبيئة لآلاف السنين، واليوم نستأنف حضارتنا من خلال هذا القطاع المهم للمنطقة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22122023000110011019ID1107650262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.