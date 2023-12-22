محمد القرقاوي: نفخر بكِ كنموذج عالمي للمرأة العربية

أشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة ((نوابغ العرب))، في اتصال مرئي عبر الإنترنت مع البروفيسورة لينا الغطمة، بإبداعاتها في مجال العمارة والتصميم، والتي تركت من خلالها بصمة في مشهد التطوير العمراني والتصميم الحضري، الذي يدمج بين احتياجات الإنسان وجماليات العمران، فأصبحت نموذجاً يتطلع إليه المصممون والمعماريون في الوطن العربي والعالم.

تهنئة

وتوجه معالي القرقاوي إلى البروفيسورة لينا الغطمة بالقول: أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لك بفوزك بجائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة العمارة والتصميم، ففي منطقتنا قدرات عالية جداً، وشخصيات مبدعة، واليوم أنت نموذج لإنسان المنطقة، الذي أعطى الكثير، خاصة في مجال العمارة والتصميم، الذي بدأ من منطقتنا، سواء بالإهرامات أو المنارات الحضارية في العراق أو بعلبك في لبنان، وإنسان المنطقة مصمم بطبعه، سواء للمباني أو أسلوب الحياة أو الكتابة أو الأرقام أو العلوم والفلك، ونحن نفخر بك كنموذج عالمي للمرأة العربية، التي تفوقت في هذا المجال، وبتصاميمك التي تستوحي من البيئة والأرض التي ترمز لصمود الإنسان في هذه المنطقة.

نوبل

وقال معاليه: هذه الجائزة هي نوبل العرب، ولها أهمية كبيرة، لأن حضارات المنطقة صممت إنجازات كبرى، ومعالم بقيت الأجمل والأفضل والأقرب للبيئة لآلاف السنين، واليوم نستأنف حضارتنا من خلال هذا القطاع المهم للمنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز