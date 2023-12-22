عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع التشيك ورفضها كافة أعمال العنف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.
تضامن
وأدان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة، ورفضها التام لكافة أعمال العنف، التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.
سموه يثمّن حرص الحكومة التشيكية على توفير الرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين
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