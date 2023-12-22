عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع التشيك ورفضها كافة أعمال العنف

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.

تضامن

وأدان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة، ورفضها التام لكافة أعمال العنف، التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.

سموه يثمّن حرص الحكومة التشيكية على توفير الرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين

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