سعود المعلا وحمدان بن محمد يطمئنان على حالة المواطنين المصابين في حادث التشيك

أجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اتصالاً هاتفياً مع المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين، للاطمئنان على حالته وحالة زوجته روضة المحرزي، اللذين أصيبا في حادث إطلاق النار، بالعاصمة التشيكية براغ.

كما اطمأن صاحب السمو حاكم أم القيوين على أولادهما، داعياً العلي القدير أن يمدهم بالصحة والعافية، وأن يعودوا سالمين معافين إلى أرض الوطن.

من جانبه شكر المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي وروضة المحرزي صاحب السمو حاكم أم القيوين على الاطمئنان على حالتهما الصحية، وحالة أولادهما.

اتصال

كما اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الحالة الصحية لأحمد إبراهيم آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك، إثر حادث إطلاق النار، الذي وقع، أول من أمس، في العاصمة براغ.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، حيث أكد سموه خلال الاتصال أن إمكاناتنا مسخّرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان، وفي مختلف الظروف.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل، وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً سموه لهما الشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية.

وقال خالد المحرزي: إن حالة شقيقته روضة المحرزي مستقرة، بعدما أجرت جراحة خياطة في الرئة والكبد والأمعاء، حيث تم وضعها في العناية المركزة، كما أن زوجها أيضاً في حالة مستقرة، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة، وسفارة الدولة في التشيك، ووزارة الخارجية.

حذر

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته، مشيرة إلى حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية، وبوجود فريق من وزارة الخارجية.

وكانت الوزارة قد دعت جميع المواطنين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المنطقة، التي وقع فيها ((إطلاق النار)).

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية، والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة ((تواجدي)).

وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت، أول من أمس، حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز