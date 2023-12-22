محمد بن راشد: فخورون بإبداع أبناء العرب وبصماتهم الفكرية والهندسية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن فنون العمارة ومعالمها تمنح المدن والمجتمعات الحضرية هويتها المتميزة، وطابعها الذي يعرّفها ويعكس قيمها، وهي شواهد تصمد أمام تحدي الزمن، وتروي قصة الإبداع الإنساني، وتاريخ تطور الحضارات العربية والعالمية.

جاء ذلك، فيما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تدوينة على موقع ((إكس))، للفائزة بجائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة العمارة والتصميم، التي مُنحت للبروفيسورة والمهندسة المعمارية لينا الغطمة، تكريماً لدورها الريادي في مجال الهندسة المعمارية الإبداعية، التي تجمع بين المحلية والعالمية، وتقديراً لنهجها المعماري العصري، الذي يتفاعل مع البيئة الطبيعية والمبنية، ويؤسس لآثار مستدامة في البيئات المبنية للمستقبل. وقال سموه: نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم، قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم، من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج، في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم، واستخدمت مواد من بيئتها المحلية، كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية، فخورون بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم، في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة. كما أكد سموه على ريادة المنطقة تاريخياً، من خلال نماذج ملهمة يحتذى بها في الإبداع والابتكار، وتوظيف المعرفة والخبرة، وأحدث أدوات وتقنيات العصر للبناء وإعمار الأرض، وتمثل نوابغ العرب ((مشروعاً استراتيجياً لإعداد الإنسان العربي المبدع والمبتكر، والقادر والمصمم على إعمار أوطان مستقرة متطورة، تشارك من خلال شبابها وشاباتها ومواهبها وكفاءاتها وعقولها الفذة، ببصمة مميزة في بنيان الحضارة الإنسانية.

هندسة معمارية طليعية

وحازت البروفيسورة اللبنانية لينا الغطمة، على جائزة ((نوابغ العرب))، عن فئة العمارة والتصميم، نظراً لإبداعاتها في تصاميم مبتكرة، أرست معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعية، بلمسات عصرية ومقاربة مستدامة.

ووضعت البروفيسورة لينا الغطمة، تصاميم العديد من المعالم العمرانية، مثل برج ((ستون جارن)) في بيروت بلبنان، مسقط رأسها، والاستاد الوطني في اليابان، ومركز العلوم في نابولي، ومعرض ((ووندرلاب)) في بكين، والمتحف الإستوني، وغيرها من الإنجازات التي تعتبر اليوم من الأعمال الهندسية المعاصرة المؤثرة، ويستلهم الكثير من المهندسين المعماريين من مختلف أنحاء العالم من تفاصيلها، بعد أن أصبحت رمزاً للهندسة المعمارية الطليعية، التي تجمع بين الملاءمة والدقة. وللبروفيسورة لينا الغطمة أعمال متميزة، شاركت بها في فعاليات عالمية مرموقة، مثل إكسبو ميلانو 2015، ومعرض بينالي العمارة الـ 17 في مدينة البندقية بإيطاليا، ولها أبحاث معمقة ودراسات تفصيلية حول البيئات العمرانية، وهي تقوم باستخدام مواد تخصصية تلائم طبيعة الأماكن.

وقد عملت في العديد من المواقع المرموقة، وحاضرت في المدرسة التخصصية للمهندسين المعماريين، والكلية العليا للتصميم بجامعة هارفرد، وألقت العديد من المحاضرات في الكلية الملكية للفنون، والأكاديمية الملكية للفنون، ومدرسة بارتليت، ومتحف العمارة والتراث في فرنسا، وجامعة يال، وجامعة تورنتو الكندية. وتدير البروفيسورة لينا الغطمة، الاستوديو المعماري الخاص بها، وهي حاصلة على البكالوريوس في العمارة من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في هندسة المناظر الطبيعية من كلية التصميم البيئي بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

نهج تفاعلي

ويركز نهج البروفيسورة لينا الغطمة، على التفاعل مع البيئة، سواء كانت طبيعية أو مبنية، وتستلهم بعض مشاريعها مع المواضيع المحلية، التي تعكس تاريخ وطبيعة وجماليات المدن، وهي تعيد ابتكار تقنيات محلية، كما تستخدم مواد محلية الصنع، تتناسب مع البيئة والظروف المحيطة بالمعمار، وتصمد في وجه التحديات. وتعكس البساطة في أسلوب تصميم لينا الغطمة تصوراتها لعمارة المستقبل، ورؤيتها لنهج معماري مستدام، يحقق التناغم بين الإنسان والأرض.

وتجسد البروفيسورة لينا الغطمة، التزامها بالمسؤولية البيئية، وبالحفاظ عليها من خلال مشاريعها المتنوعة، التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة، كما تمكنت من تحقيق التوازن الشامل بين الجوانب الأكاديمية والعملية، لإحداث تأثير إيجابي نوعي متنامٍ باستمرار. تم إعلان مبادرة ((نوابغ العرب)) عن الفائزة بعد التقييم الشامل الذي أجرته لجنة العمارة والتصميم، والتي ضمت كلاً من هاشم سركيس عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا رئيساً للجنة، وأدريان لحود عميد كلية العمارة بالكلية الملكية للفنون، وعلي ملكاوي مدير مركز هارفارد للمباني الخضراء، وسلمى الدملوجي بروفيسورة في قسم العمارة في العالم الإسلامي في ((الجامعة الأمريكية في بيروت)).

وبالإعلان عن فوز البروفيسورة لينا الغطمة عن فئة ((العمارة والتصميم))، تكون قائمة الفائزين بجوائز مبادرة ((نوابغ العرب))، ضمن فئاتها الست المتمثلة بالهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والأدب الفنون، قد ضمت اسماً خامساً إلى قائمة الفائزين، إلى جانب الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية. تبرز مبادرة ((نوابغ العرب)) إبداعات المتميزين العرب في أوطانهم والعالم، وتحتفي بإنجازاتهم لتوسيع أثرها الإيجابي وحضورها الملهم، وتكرّمهم وتضيء على ما حققوه وأبدعوه، وتعرّف المجتمعات العربية والعالم بما سجلوه من محطات فذة في تخصصاتهم المتنوعة.

تحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبداعات العقول العربية المتميزة، وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر، وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي، إلى دعم ملموس، يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم. كما تهدف مبادرة ((نوابغ العرب)) إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوراهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، إلى جانب تقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للفائزين في فئاتها الست، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.

تصاميم ومسؤوليات لينا الغطمة:

المتحف الإستوني الذي يعتبر من أكثر الأعمال الهندسية المعاصرة تأثيراً، بعد أن أصبح رمزاً للهندسة المعمارية الطليعية.

معالم عمرانية عالمية، مثل برج ((ستون جاردن)) في بيروت، والاستاد الوطني في اليابان، ومركز العلوم في نابولي، ومعرض ((ووندرلاب)) في بكين.

حاضرت في المدرسة التخصصية للمهندسين المعماريين، والكلية الملكية للفنون، والأكاديمية الملكية للفنون، ومدرسة بارتليت، ومتحف العمارة والتراث في فرنسا، وجامعات يال وتورنتو وهارفرد.

أرست معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعية بلمسات عصرية ومستدامة.

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