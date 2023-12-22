مسؤول في بورصة لندن: تحول ملحوظ بأسواق المال الإماراتية في الاستدامة

أكد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى، أن الأسواق المالية في الإمارات تشهد تحولاً ملحوظاً استجابة للتطورات العالمية والإقليمية، لا سيما في مجال الاستدامة.

وقال نجار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) : إن التزام الإمارات بتوجيه تريليونات رأس المال نحو التحول إلى صافي الصفر له أهمية قصوى لتحقيق الأهداف المناخية، مشيراً إلى أن قيادتها في هذا المجال جديرة بالثناء.

وأضاف إن الإمارات وضعت نفسها لاعباً رائداً في تطوير سوق الكربون المنظم بالكامل من خلال دمج الكربون بشكل كامل في نظامها التنظيمي، موضحاً أن هذا الإنجاز يمكن الإمارات من تنظيم الكربون وتداوله بشكل فعال، وتزويد الشركات بآليات قيمة للحد من بصمتها الكربونية وإدارة الانبعاثات.

وقال ((لا تعزز هذه الخطوة ممارسات الشركات المسؤولة فحسب، بل تمكن المستثمرين أيضاً من المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ خيارات استثمارية مستدامة)).

مبادرات

وأوضح أن مبادرات الإمارات تجاه الاستدامة، وتركيزها على الابتكار والتكنولوجيا، وسمعتها كمركز لريادة الأعمال، جميعها عوامل تضعها في وضع جيد لتعزيز الابتكار ودفع الحلول المستدامة.

مشيراً إلى أن النهج الشامل لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب28)) والذي شمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، كان جديراً بالثناء لأنه أسهم في تعزيز التبادل المتنوع للأفكار ووجهات النظر، وهو جهد تعاوني ضروري لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف المستدامة ويؤكد التزام الإمارات بإيجاد مستقبل مستدام.

ولفت المدير العام لمجموعة بورصة لندن في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى، إلى التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في نوفمبر الماضي، موضحاً أن هذا التعاون يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث ثورة في المشهد المالي.

وقال ((شرعنا في هذه الرحلة مع سوق أبوظبي في عام 2021 برؤية مشتركة لإنشاء مجموعة من المؤشرات التي لن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستثمرين فحسب، بل تتجاوزها، محلياً وعلى نطاق عالمي)).

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