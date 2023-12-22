«إي إس جي الإمارات» تستحوذ على حصص الأغلبية في «يو آي جي»

أعلنت مجموعة ((إي إس جي ستاليونز الإمارات))، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، والتابعة للشركة العالمية القابضة.

والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن استحواذها، من خلال شركتها التابعة ((سنشري للموارد البشرية واللوجستيات)) ذراع المجموعة الجديدة التي تم إطلاقها في مجال الموارد البشرية واللوجستيات، على حصص الأغلبية في المجموعة العالمية المتحدة ((يو آي جي))، المزود للعمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة في الدولة.

ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في إثراء محفظة القوى العاملة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وتعزز من مكانتها في توفير حلول القوى العاملة في الشرق الأوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال خططها الاستراتيجية الطموحة إلى استقطاب وتوظيف أكثر من 30 ألفاً من العمالة المؤهلة بحلول نهاية 2024، وذلك لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

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