«إي إس جي الإمارات» تستحوذ على حصص الأغلبية في «يو آي جي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((إي إس جي ستاليونز الإمارات))، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، والتابعة للشركة العالمية القابضة.
والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن استحواذها، من خلال شركتها التابعة ((سنشري للموارد البشرية واللوجستيات)) ذراع المجموعة الجديدة التي تم إطلاقها في مجال الموارد البشرية واللوجستيات، على حصص الأغلبية في المجموعة العالمية المتحدة ((يو آي جي))، المزود للعمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة في الدولة.
ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في إثراء محفظة القوى العاملة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وتعزز من مكانتها في توفير حلول القوى العاملة في الشرق الأوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال خططها الاستراتيجية الطموحة إلى استقطاب وتوظيف أكثر من 30 ألفاً من العمالة المؤهلة بحلول نهاية 2024، وذلك لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
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