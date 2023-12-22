أمريكا.. بريق ثقافي لا يخبو وضعف جيوسياسي متزايد

عندما تنافس أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع، لا يمكن لأمريكا أن تخسر، فالأمريكيون يمتلكون أرسنال وليفربول، كما يمتلكون ميلان وروما ومارسيليا وليون وتشيلسي (حالياً) ومانشستر يونايتد.

وفي عام 1994، وهي آخر مرة استضافت فيها أمريكا نهائيات كأس العالم، لم يكن لديها حتى دوري محلي، لكنها عندما تستضيفه في عام 2026 سيكون في ظل لعبها دور مهم كمالك رئيسي في ثلاث بطولات أوروبية على الأقل، وهكذا، فإنه يجري توجيه أكثر لعبة مفضلة في العالم إلى حد كبير من داخل غرف اجتماعات أمريكية.

ربما يكون معيارك للتأثير الثقافي أرقى من هذا المستوى. حسناً، ضع في اعتبارك أن الجامعات الأمريكية تواصل هيمنتها على التصنيفات العالمية.

كما أنها، وفقاً لبنك يو بي إس، تستحوذ على 45 % من مبيعات الأعمال الفنية من حيث القيمة، أي أكثر من المملكة المتحدة والصين مجتمعتين، وهما تأتيان بعدها في الترتيب. ويعتبر حضور معرض بينالي البندقية الفني الآن دخولاً إلى عصر الجاز الجديد، حيث يتنافس خبراء من جميع أنحاء العالم، لتقديم المشورة للرعاة الأمريكيين حول كيفية إنفاق غنائم ازدهارهم الاقتصادي.

وحتى هذا لا يصور بدقة سيطرة أمريكا المستمرة على مخيلة العالم، والتي تظهر بشكل أكبر في الحروب الثقافية، فرغم أن أصل بعض الأفكار الفلسفية الأساسية فرنسي، إلا أن الحركة المعروفة باسم ((ووك)) كانت هدية الولايات المتحدة إلى الديمقراطيات المتقدمة الأخرى (مع الأسف دون إيصال).

هذا مجرد انطباع شخصي، بالتالي هو غير قابل للقياس، ولكنني أرى أن أمريكا الآن لديها انتشار ثقافي أكبر مما كانت عليه في مرحلة الأحادية القطبية المفترضة في التسعينيات، فقد أشعل مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، قبل ثلاث سنوات، الاحتجاجات في لندن وباريس وأماكن أخرى، ولم يحدث الضرب الذي تعرض له رودني كينج في عام 1991 هذا الصدى الدولي.

وفي ذلك الوقت لم تتابع النخبة البريطانية وسائل الإعلام الأمريكية كما لو كانت شأناً داخلياً، أو تطلب من بعضها البعض التوقف عن ((التلاعب العقلي)) أو ((تحسين الأداء))، ناهيك عن صياغة كل هذا الكلام، الذي لا يمت لهم بصلة، وسرده بنغمة عالية وكأنه سؤال، ومع بعض التعديل على ما قاله جيفرسون عن فرنسا، يبدو أنه أصبح لدى الجميع، أو على الأقل لدى جميع المثقفين والليبراليين بلدان بلدهم وأمريكا.

في المقابل يواصل النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة تراجعه، فقد كانت الأشهر الأخيرة بمثابة درس تعليمي حول قدرة واشنطن المحدودة على التأثير في الشرق الأوسط.

كما فشلت القوة العظمى، التي كانت يوماً ما بلا منازع، في إقناع الكثير من دول العالم بالمشاركة في فرض العقوبات على روسيا، ولم يكن لديها الكثير لتظهره خلال 20 عاماً من وجودها بأفغانستان. كذلك تكافح مؤسسات بريتون وودز، من أجل الاحتفاظ بدورها وأهميتها.

وكما يوضح التقرير الأخير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فإن انتشار النزاعات المسلحة يشير إلى أن ((السلام الأمريكي)) يترك المجال، وإن لم يكن أمام ((السلام الصيني)) فعندها لن يكون هناك أي نوع من السلام مطلقاً.

وكما كانت الحال خلال الحرب الباردة تكافح أمريكا لتطويق ((الجنوب العالمي))، الذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت ((العالم الثالث))، وسيطلق عليه شيء آخر قريباً، عندما يتحرك البروتوكول الليبرالي بكل تحولاته المنتظمة.

إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين هو أشد تعقيداً من أن يوصف صراحة بأنه ((انحدار))، فرغم انخفاض حصتها من الناتج العالمي لا يزال تأثيرها الكبير كما كان دائماً على الثقافة العالمية، على أذواق وتعبيرات وعادات الأجانب. وسواء كانت اهتماماتك تتعلق بأمور كبيرة (أين يجب أن أكمل دراستي العليا؟)، أو الأمور العادية (ما البرنامج الذي سأشاهده الليلة؟)، أو الأمور الشعبية (من يمتلك ديكلان رايس) فلا تجد سوى أمريكا.

وقد مر عقدان منذ فقدان موقعها نسبياً أمام الصين، من حيث القوة التقليدية، وينبغي أن تظهر تداعياته على هيبة الولايات المتحدة في مجالات أخرى، لكنها ضئيلة بشكل لا يصدق.

هل هذا أمر جيد للأمريكيين؟ بإمكانك رؤية كيف يمكن أن يكون ذلك. الأمر الوحيد الذي ساعد بريطانيا بعد الحرب على استيعاب خسارة الإمبراطورية هو أنها كانت تعلم أن لغتها في طريقها للصعود بقوة عالمياً، وأن موسيقى البوب تنتشر حول العالم، وإذاعتها الوطنية تعتبر مرجعاً عالمياً، (وأمر آخر وهو الاعتقاد الجاهل والمطمئن في الوقت نفسه بأن المنتصر، أمريكا، يتألف من ((أقارب)) عرقيين).

كما لم تتمتع أي دولة أوروبية تسعى لإنهاء الاستعمار بوسائل مرنة كتلك.

وفي الوقت نفسه أعمى كل هذا البريق الثقافي البريطانيين عن مدى تراجعهم عن الطاولة الجيوسياسية العالية، ونجم عن ذلك بعض التقديرات الخاطئة الفادحة، مثل الامتناع عن المشاركة في المشروع الأوروبي- الأوروبي الوليد.

والمقارنات بين التراجع البريطاني والتراجع الأمريكي لا فائدة منها في الأغلب، فلسبب واحد فقط لا يمكن للولايات المُتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، أن تتراجع إلى مستويات منخفضة كبريطانيا.

لكنني أتساءل عما إذا كانت ستواجه نفس الصعوبة، التي واجهت بريطانيا في إدراك وضعها الجيوسياسي المتضائل، وتكييف كفاءتها السياسية للتعويض عن ذلك. عموماً فإن الاحتفاظ بانتشار ثقافي هائل يعد مثل وسادة رائعة لقوة عظمى في مرحلة بعد الذروة، المهم هو ألا تغفو عليها.

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