انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً لم يكن متوقعاً في الربع الثالث من العام الجاري، وظل مستقراً في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أمس، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد ركوداً قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان: إن إجمالي الناتج المحلي انكمش 0.1 % بين يوليو وسبتمبر، بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.

وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة، التي أقرها بنك إنجلترا، بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة. وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضاً تقديراته السابقة بتحقيق نمو 0.2 %، وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي.

وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 % وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعاً لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم، وأدت الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.

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