87.5 % حصة طيران الإمارات من رحلات «A380» إلى أفريقيا

تستحوذ طيران الإمارات على 87.5 % من مجمل رحلات طائرة إيرباص A380 العملاقة إلى الوجهات الأفريقية، إذ تشغل الناقلة الشهر الجاري 217 رحلة بوساطة إيرباص A380 من مجمل 248 رحلة تصل إلى أفريقيا بوساطة الطائرة العملاقة بحسب جدول رحلات شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت بيانات مؤسسة ((سيريوم))، المتخصصة في بحوث شركات الطيران والمطارات الدولية أن طيران الإمارات ستشغل 217 رحلة بوساطة إيرباص A380 إلى 4 وجهات أفريقية تشمل موريشيوس التي تشغل إليها 62 رحلة هذا الشهر تتضمن 34662 مقعداً، بمعدل رحلتين يومياً.

كما تشغل في الشهر الجاري 93 رحلة إلى القاهرة بوساطة A380 تتضمن 48007 مقاعد، وتشغل إلى الدار البيضاء 31 رحلة في الشهر الجاري تتضمن 15998 مقعداً، وإلى جوهانسبرغ 31 رحلة تتضمن نحو 16 ألف مقعد. وبحسب التقرير تشغل الخطوط الجوية البريطانية الطائرة العملاقة إلى جوهانسبرغ بواقع 31 رحلة ديسمبر الجاري.

وتعد طيران الإمارات رافداً اقتصادياً وداعماً استراتيجياً للتنمية في أفريقيا عبر الرحلات التي تسيرها بطائرات بوينغ وإيرباص إلى 21 وجهة في 19 دولة أفريقية، وهي تعمل على تطوير خطتها التوسعية في القارة الأفريقية بالتوازي مع تنامي الطلب على السفر إلى الوجهات الأفريقية عبر دبي.

ويصل العدد الإجمالي لحركة المسافرين بين دبي وأفريقيا إلى نحو 1.7 مليون مسافر سنوياً، تستأثر طيران الإمارات بنحو 70 % من هذه الحركة، وإن إسهام طيران الإمارات في الاقتصادات الأفريقية يتجاوز نقل المسافرين إلى التوظيف والشحن ودعم السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وعقدت طيران الإمارات شراكات استراتيجية مع ناقلات أفريقية على قاعدة تحقيق فوائد مشتركة، والاستفادة من قوة شبكة كل ناقلة داخل مناطق أفريقيا.

وإضافة إلى شراكة الرمز مع كل من الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا و((إير لينك))، و((فلايسيف إير))، والخطوط الجوية الملكية المغربية، و((سيمير))، ترتبط طيران الإمارات بشراكة إنترلاين مع ناقلات أخرى عبر أفريقيا، وتوفر الناقلة لعملائها عبر شبكة اتفاقيات الرمز المشترك وإنترلاين، اتصالاً بـ79 مدينة في أفريقيا.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها طيران الإمارات مع الناقلات الأفريقية في دعم انتعاش السياحة في مزيد من الوجهات السياحية التي تخدمها ناقلات إقليمية أصغر لديها شراكات مع ناقلات مثل طيران الإمارات، ما يتيح زيادة عدد الركاب عبر البوابات الأفريقية الرئيسة.

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