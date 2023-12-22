خبراء يناقشون في دبي مستقبل الاستدامة في القطاع البحري

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، استضافت جمعية الإمارات للملاحة بالتعاون مع غرفة الشحن الدولية، قمة بعنوان ((صياغة مستقبل الشحن البحري - نحو عالم محايد الكربون)).

وعقدت فعاليات الحدث بمشاركة نخبة من القيادات البحرية العالمية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجال الاستدامة ومناقشة توقعات الأعمال لعام 2024. وكان لهذه الفعاليات دور فاعل في استضافة خبراء الاستدامة بالقطاع البحري في دبي الذين ناقشوا مستقبل الاستدامة في القطاع البحري.

وأكد الربان عبدالكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للملاحة، أهمية تسهيل وتعزيز الحوار في المجتمع البحري، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة، وأضاف: ((من المهم أن يتحد المجتمع البحري على الساحة العالمية لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، ألا وهي إزالة الكربون.

من خلال التعاون، يمكننا تكوين شراكات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050)).

وعلى الصعيد العالمي، تتخذ الصناعة البحرية خطوات جريئة نحو الاستدامة من خلال الرقمنة والتقنيات الناشئة. ومع استمرار هذه الحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، يتم تمكين الشركات في هذا القطاع برؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مبنية على دراسات وافية تضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتها.

وتؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في توسيع القطاع البحري وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية. وتلتزم الدولة بحماية البيئة البحرية، وقد اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.

وتهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 % بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

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