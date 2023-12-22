دبي الوسم الأكثر تداولاً على «تيك توك» في 2023

احتلت دبي الوسم الأكثر شعبية على منصة الفيديوهات القصيرة ((تيك توك))، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية، أجرتها وكالة التسويق السياحي ((إم جي إتش)).

وتداول مستخدمو المنصة وسم دبي بنحو 76.8 مليار مشاهدة عالمية، فيما احتلت باريس ونيويورك وميامي ولوس أنجليس، المراكز الأربعة التالية توالياً.

واعتبرت دبي الوسم الأكثر تداولاً على منصة تيك توك، نظراً لاحتوائها على العديد من المباني الشاهقة، والتصاميم المعمارية، كما أنها تشتهر بأفقها العالمي وسحرها الذي لا مثيل له.

وأكد التقرير أنه بالمرور السريع على ((وسم)) دبي، تظهر العديد من ناطحات السحاب المتلألئة، وأزياء المصممين، ورحلات يومية لركوب الأمواج على الرمال، وكلها تجذب أعين المشاهدين. ووجد التقرير أن 60% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أُلهموا بالسفر لمكان جديد بعد مشاهدة مقطع فيديو عن المدينة التي يرغبون في السفر إليها عبر التطبيق.

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