Saturday, 23 December 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي الوسم الأكثر تداولاً على «تيك توك» في 2023

12/22/2023 7:33:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت دبي الوسم الأكثر شعبية على منصة الفيديوهات القصيرة ((تيك توك))، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية، أجرتها وكالة التسويق السياحي ((إم جي إتش)).

وتداول مستخدمو المنصة وسم دبي بنحو 76.8 مليار مشاهدة عالمية، فيما احتلت باريس ونيويورك وميامي ولوس أنجليس، المراكز الأربعة التالية توالياً.

واعتبرت دبي الوسم الأكثر تداولاً على منصة تيك توك، نظراً لاحتوائها على العديد من المباني الشاهقة، والتصاميم المعمارية، كما أنها تشتهر بأفقها العالمي وسحرها الذي لا مثيل له.

وأكد التقرير أنه بالمرور السريع على ((وسم)) دبي، تظهر العديد من ناطحات السحاب المتلألئة، وأزياء المصممين، ورحلات يومية لركوب الأمواج على الرمال، وكلها تجذب أعين المشاهدين. ووجد التقرير أن 60% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أُلهموا بالسفر لمكان جديد بعد مشاهدة مقطع فيديو عن المدينة التي يرغبون في السفر إليها عبر التطبيق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN22122023000110011019ID1107650252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث