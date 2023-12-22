«الاتحاد العقارية» تقر تسوية بـ875 مليون درهم
التاريخ
12/22/2023 7:33:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ بين 825 مليون إلى 875 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ التسوية على 4 دفعات خلال 9 أشهر.
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