«الاتحاد العقارية» تقر تسوية بـ875 مليون درهم

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ بين 825 مليون إلى 875 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ التسوية على 4 دفعات خلال 9 أشهر.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.