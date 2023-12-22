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«الاتحاد العقارية» تقر تسوية بـ875 مليون درهم

12/22/2023 7:33:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ بين 825 مليون إلى 875 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ التسوية على 4 دفعات خلال 9 أشهر.

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