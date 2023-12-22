«تسلا» تستدعي 120.4 ألف سيارة في أمريكا

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق الامريكية السريعة، أمس، استدعاء ((تسلا)) عدداً من سياراتها إثر مشكلات تتعلق بخطر فتح الأبواب أثناء الحوادث.

وقالت في بيان، إن ((تسلا)) استدعت 120.4 ألف سيارة ((موديل إس)) و((موديل إكس))، إنتاج بين 2021 و2023، إثر فشل المركبات في الامتثال لمعايير السلامة للحماية ضد الصدمات الجانبية.

وأصدرت ((تسلا)) تحديثاً إلكترونياً لأنظمة تشغيل السيارات لرصد المشكلة، بعد إجرائها الأسبوع الماضي، أكبر عملية استدعاء لسياراتها.

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