الذهب يتوهج قرب ذروة 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وفي التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر.

وصعد الذهب 1.5% حتى الآن في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2060.50 دولاراً للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أشهر ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 83 % خفض أسعار الفائدة بحلول مارس آذار. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 24.38 دولاراً للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 962.28 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1206.12 دولارات.

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