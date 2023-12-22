«دبي للتسوق» يستعد للعام الجديد بعروض ترويجية وأنشطة ترفيهية

يقدم مهرجان دبي للتسوق، خلال الأسبوع الثالث من دورته التاسعة والعشرين لسكان المدينة وزوارها تجارب تسوق مميزة خلال موسم الشتاء والأعياد، كما يستعد للعام الجديد بعروض ترويجية وأنشطة ترفيهية.

ويحمل الأسبوع الثالث من المهرجان الجميع إلى آفاق جديدة من تجارب التسوق، وستتضمن تلك التجارب تخفيضات ضخمة على الأزياء والإلكترونيات والأثاث المنزلي، إضافة إلى العروض والفعاليات الثقافية والمباشرة للجمهور.

ومع اقتراب نهاية 2023، ستضاء سماء دبي بأروع عروض الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون لتودع هذا العام بأفضل التجارب والذكريات. وسيكون الزوار على موعد مع سحوبات رائعة، وفعاليات عائلية استثنائية، وتخفيضات مذهلة، وأجواء ترفيهية مبهرة، ومهرجانات الطعام في جميع أنحاء المدينة، وأروع الأجواء.

وتعد دبي من أبرز الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تشتهر بعروض الألعاب النارية الاستثنائية. وتبذل المدينة جهوداً كبيرة لاستقبال العام الجديد بمجموعة من الفعاليات التي تتضمن عروض الألعاب النارية الرائعة وعروض طائرات الدرون والحفلات الشاطئية التي لا ينبغي تفويتها.

وسيقضي المحتفلون بليلة رأس السنة الجديدة مع أصدقائهم وعائلاتهم ليلة لا تُنسى، حيث ستضاء سماء منطقة السيف وبلوواترز وذا بييتش، جميرا بييتش رزيدنس، بعرض رائع للألعاب النارية برعاية مجموعة الزرعوني.

عرض ممتع

وستودع دبي أوبرا العام 2023 بعرض ممتع، حيث سيقدم الفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو، حفلاً استثنائياً، مع فرقة دبي أوبرا الكبرى ودي جي سليم في قلب المدينة قبل أن تضيء الألعاب النارية الأسطورية لبرج خليفة سماء دبي لاستقبال العام 2024.

وللراغبين بقضاء أمسية فنية كلاسيكية لا تُنسى، يعزف نجم أغاني الروك البريطاني ستينغ لضيوفه في حفل رأس السنة في أتلانتس النخلة، عدداً من أشهر أعماله الفنية، بمشاركة فرقته المؤلفة من 30 عازفاً. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتناول أطيب المأكولات من بوفيه فخم ولذيذ والتي يعدها أمهر الطهاة.

وستتلألأ سماء دبي بعرض طائرات الدرون ضمن فعاليات أضواء دبي، برعاية شركة الإمارات للبترول. وسيشاهد الزوار عرضين ليليين مذهلين يلونان سماء ((ذا بييتش))، و((جي بي آر))، و((بلوواترز))، وسيأخذ العرض المتابعين في رحلة رائعة تستعرض القدرات التقنية لطائرات الدرون وتروي قصة دبي منذ بداية نهضتها إلى أن تصل إلى طموحاتها ورؤاها المستقبلية.

ويتضمن العرض 800 طائرة درون ستحلق في الأجواء وستخلق سيمفونية متناسقة من الألوان والأشكال. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض مذهل للألعاب النارية لتضيء سماء دبي وتضفي المزيد من الأجواء الاحتفالية في المساء.

وسينطلق عرض ((12 ساعة من التخفيضات الحصرية)) في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم الثلاثاء المقبل، ليقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90 % على مجموعة من العلامات التجارية المرموقة، بدءاً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وسيشمل مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة منها منتجات أسلوب الحياة، والإلكترونيات، والأزياء، والجمال، والأدوات المنزلية، وغيرها في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.

وإضافة إلى التخفيضات، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر المشاركة في سحب ((12 ساعة من التخفيضات الحصرية)) للفوز بمليون نقطة من ((شير)).

سحوبات

ويقدم مهرجان دبي للتسوق لزواره أقوى العروض الترويجية والتخفيضات على عدد من أفضل العلامات التجارية المعروفة والمفضلة في المدينة. ومع دخول المهرجان أسبوعه الثالث، يقترب موعد سحب الفاتورة الرابحة خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم أو أكثر في أي من العلامات التجارية الثمانية عشرة المشاركة، ليعززوا فرصهم بأن يكونوا من ضمن 324 فائزاً بجوائز مثل ساعات آبل وأجهزة آيباد، وقطع ذهبية، وأدوات منزلية، وأدوات المطبخ، ومستحضرات التجميل، والعطور، وغيرها وذلك قبل 25 ديسمبر الجاري.

كما يقدم المهرجان للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز كبيرة من خلال برنامج ((تيكت)) للمكافآت الأول من نوعه، والذي يقدم للأعضاء وسيلة سهلة وفورية لكسب النقاط واستبدالها. ويمكن للمتسوقين استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب ((تيكت)) من الآن وحتى 14 يناير 2024 وربح جوائز يومية.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن المتسوقون من الدخول في السحب للفوز بالتذكرة الذهبية للمهرجان والتي تتضمن 100,000 نقطة بقيمة 100,000 درهم عند إنفاق 200 درهم أو أكثر خلال المهرجان.

وينتظر المتسوقون الكثير من فرص الفوز مع سحوبات المهرجان والتي تقدم سيارات جديدة لحاملي التذاكر الفائزة يومياً وحتى 14 يناير 2024، إضافة إلى جائزة نقدية ضخمة قدرها 500,000 درهم لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق. كما ينتظرهم أيضاً فرصة التسوق واللعب والفوز بسحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وذلك اليوم والسبت المقبل، ويومي 6 و13 يناير 2024، وكذلك سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات كل يومين حتى 14 يناير 2024 والتي تبلغ 25 كيلوغراماً من الذهب. كما تعود المفاجآت اليومية خلال المهرجان من خلال تقديم عروض وتخفيضات ضخمة على إحدى العلامات التجارية يومياً.

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