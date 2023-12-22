3.3 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.55 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 3.3 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 678.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الفردوس القابضة 13.7 %، ودبي الوطنية للتأمين 13.3 %، وعمان للتأمين 7.6 %، والإثمار القابضة 7%، واكتتاب القابضة 5.5 %، وزاد إعمار العقارية 3.5 %، ودبي التجاري 3.4 %، وأرامكس 3.2 %، وسالك 2.6 %.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 192.7 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 165.1 مليون درهم، ثم ((ديوا)) جاذباً 60.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9489.8 نقطة متراجعاً هامشياً 0.04 % في 5 جلسات.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 5.55 مليارات درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 4.2 مليارات درهم، ثم ((بيور هيلث القابضة)) بسيولة 489.4 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم إي أس جي ستاليونز 13.7 %، وغذاء القابضة 13.4 %، وسوداتل للاتصالات 11.9 %، وهيلي القابضة 6.8 %، وزاد البنك العربي المتحد 4.65 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 4.2 %، وسيراميك رأس الخيمة 3.6 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.2 %، وبنك أبوظبي التجاري 2.7 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 51.3 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.543 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.594 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و678.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 14.4 مليار درهم، موزعة بواقع 13.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و855.9 مليون درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 102 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.44 % أو ما يعادل 17.6 نقطة، في جلسة أمس، مسجلاً 4022.92 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق نحو 2.25 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.77 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 678.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم ((تكافل الإمارات)) ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.75 %، كما صعدت أسهم دبي التجاري 2.8 %، وسالك 1.9 %، والاتحاد العقارية 1.8 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9489.8 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.04 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، إي أس جي ستاليونز الذي ارتفع 14.9 %، وسوداتل للاتصالات 14.9 %، وأسمنت الخليج 5.65 %، والبنك العربي المتحد 3.85 %.

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