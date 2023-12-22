دبي تتصدر أفضل أسواق العقارات عالمياً

تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، ضمن أفضل الأسواق العقارية العالمية للمستثمرين والمشترين.

وبحسب ((نورادا)) فإن سوق دبي العقارية جاءت في صدارة تقرير الشركة العقارية، الذي يستعرض أفضل 10 أسواق، تتوافر بها فرص استثمارية مميزة للمشترين والمستثمرين للشراء حول العالم. وأوضحت أن اقتصاد دبي المزدهر وموقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، لا سيما مع المشاريع الحكومية الطموحة، التي بدأت قبل عامين مثل معرض إكسبو 2020.

وخطط النمو الواعدة في الإمارة، والتي تعد دليلاً على النمو السريع للبنية التحتية، وقطاع العقارات.

وتوقعت ((نورادا)) استمرار ارتفاع الأسعار في دبي، مع مزيد من النمو، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الفاخرة؛ مشيراً إلى أن سوق إيجار العقارات في الإمارة قوي، ما يجعله خياراً جيداً للمستثمرين. ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الأحياء الناشئة في الإمارة، مستشهداً بدبي الجنوب، وأبراج جميرا.

حيث توفر خيارات شرائية منخفضة، مع توقعات بمعدلات نمو عالية في الفترة المقبلة. وشمل التقرير الذي استعرض أسواق العقارات في دول عالمية أخرى، مثل: لشبونة البرتغالية، وفي برلين بألمانيا، وأمستردام في هولندا، وفي ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ومدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، ومدن أخرى حول العالم.

وشددت ((نورادا)) على أن سوق العقارات العالمي يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين ذوي الميزانيات والرغبات في المخاطرة المختلفة، معتبراً أن دبي تعتبر من الأسواق الراسخة في الحفاظ على جاذبيتها.

إلى ذلك سجلت التصرفات العقارية في دبي 16.59 مليار درهم، الأسبوع الماضي عبر 3,785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بـ 4.91 مليارات درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في الحبية الرابعة. وتصدرت نخلة جبل علي المناطق في عدد المبايعات مع 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 426 مبايعة بقيمة 476.28 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 247 مبايعة بقيمة 384.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.29 مليار درهم، منها 86 رهن أراضٍ بقيمة 641.26 مليون درهم و497 رهن فلل وشقق بقيمة 1.65 مليار درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 509.2 ملايين درهم. وتم تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 583.21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 283.6 مليون درهم.

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