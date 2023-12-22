وزارة الصحة المصرية تحذر من استخدام حقنة الخلطة السحرية

حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام ما يُطلق عليه اسم "الخلطة السحرية" لعلاج نزلة البرد والتي تتكون من مضادّ للحيوية وكورتيزون ومسكن للآلام.



وكشفت وزارة الصحة المصرية في حسابها على فيس بوك

أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، التي تكون عادة عدوى فيروسية، فيما يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدامها إلى مقاومة الجسم لها على المدى البعيد.

وأوضحت أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يمكن أن يسبب ضعفا في المناعة، ويمكن أن يكون له أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.



وأشارت الوزارة إلى

أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخوافض الحرارة يمكن أن يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، بما في ذلك قرحة المعدة والاختلال في وظائف الكلى.

يذكر أن

حقنة "الخلطة السحرية"

تنتشر في مصر

خلال موسم الشتاء لعلاج نزلات البرد

حيث يتم صرفها من الصيدليات.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصري ، حذر من خطورة هذه الحقنة، مؤكداً أن هناك ممارسات صحية خاطئة

تنتشر في موسم الشتاء ومنها تناول عقاقير من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، موضحا أن أي دواء وخصوصا المضادات الحيوية يجب ضبط جرعاتها.





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