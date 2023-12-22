ميلان ينتزع التعادل من ساليرنيتانا متذيل الترتيب بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

انتزع ميلان بهدف قاتل التعادل من مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 2-2 الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الشوط الأول عبر الانجليزي فيكايو توموري (17)، قبل أن يرد ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه مهاجم "روسونيري" السابق فيليبو إنزاعي (50 عاما) في الثاني برأسية الأرجنتيني فيديريكو فاتشيو (42) وتسديدة من أنتونيو كاندريفا خدعت الحارس الفرنسي مايك مينيان (63).

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 90 لادراك التعادل بفضل البديل الصربي لوكا يوفيتش بعد تمريرة رأسية من الفرنسي أوليفييه جيرو (90).

وتلقى ميلان ضربة معنوية باصابة توموري الذي غادر الملعب في الدقيقة 65.

واحتفظ ميلان بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة، متأخراً بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود إنتر المتصدر الذي يستقبل ليتشي الثاني عشر السبت، لكنه لم يعد يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن فيورنتينا الرابع والفائز على مونتسا بهدف الأرجنتيني لوكاس بلترين (7).

وفشل ميلان باشراف المدرب ستيفانو بيولي في الفوز للمباراة الثالثة خارج عقر داره، حيث أعقب التعادل مع ليتشي 2-2 في المرحلة الثانية عشرة، هزيمة متأخرة في بيرغامو أمام أتالانتا 2-3 في المرحلة الخامسة عشرة، فتعادل جديد أمام ساليرنيتانا.

وفاز لاتسيو على مضيفه إمبولي 2-0، سجلهما الفرنسي ماتيو غندوزي (9) وماتيا تزاكانيي (67).

ورفع لاتسيو الذي وضع حدا لسلسلة من 5 مباريات من دون فوز خارج الديار في مختلف المسابقات رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع موقتا، متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود روما الذي يستقبل نابولي حامل اللقب السبت. ويقبع إمبولي في المركز الثامن عشر مع 12 نقطة.

وابتعد جنوى أكثر عن مراكز الهبوط بعدما قلب تخلفه أمام ضيفه ساسوولو بهدف أندريا بينامونتي (28) إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الإيسلندي ألبرت غوموندسون (64 من ركلة جزاء) والغاني كاليب إكوبان (87).

وتتابع مباريات هذه المرحلة السبت، فيلعب يوفنتوس الثاني أمام فروزينوني، وتورينو أمام أودينيزي، وبولونيا أمام أتالانتا، وفيرونا أمام كالياري.

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