أستون فيلا يخطف تعادلاً مثيراً أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

خطف أستون فيلا تعادلا مثيرا أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 1 /1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم شيفيلد يونايتد في الدقيقة 87 عن طريق كاميرون أرشر، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر، والذي يلعب اليوم السبت مع مضيفه ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة .

على الجانب الآخر، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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