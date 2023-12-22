أستون فيلا يخطف تعادلاً مثيراً أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
خطف أستون فيلا تعادلا مثيرا أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 1 /1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم شيفيلد يونايتد في الدقيقة 87 عن طريق كاميرون أرشر، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر، والذي يلعب اليوم السبت مع مضيفه ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة .
على الجانب الآخر، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
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