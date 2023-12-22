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لحظات جنونية.. ماذا فعل مدرب ألافيس بعد هدف ريال مدريد القاتل؟ (فيديو)

12/22/2023 7:33:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيب مدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، بحالة من "الجنون"، بعد تسجيل ريال مدريد هدفا قاتلا في شباك فريقه، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وبضربة رأسية متقنة، سجل لوكاس فاسكيز في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.

ونقلت كاميرا خاصة لشبكة "DAZN" التلفزيونية الإسبانية، رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.

وأظهر الفيديو، المتداول على المواقع الاجتماعية، لويس وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.

وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.

وخطف ريال مدريد فوزا قاتلا ومهما من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على أفضل وجه، وانتزع الصدارة من جيرونا المتعثر أمام ريال بيتيس.

واجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.

وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة الـ53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الـ15.



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