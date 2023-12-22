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بإنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية

12/22/2023 7:33:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع اليوم الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.

وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي.

ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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