بإنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع اليوم الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.
وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي.
ويتضمن التشريع مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
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