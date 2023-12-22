أبرزها التأمين الصحي1.1 مليون دينار قيمة مناقصات ((الشورى)) خلال 9 أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تجاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬ترسيات‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬تابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتصدر‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والاستثمار‭ ‬قائمة‭ ‬الترسيات‭ ‬بقيمة‭ ‬831‭.‬2‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تمثل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬75‭.‬8 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬المناقصات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬ترسياتها،‭ ‬و265‭.‬8‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لقطاع‭ ‬المواد‭ ‬والمعدات‭ ‬تمثل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬24‭.‬2‭.‬

وشهد‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬ترسية‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬وحيدة‭ ‬بنحو‭ ‬564‭.‬7‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬والتغطيات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والموظفين‭ ‬وعوائلهم‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬ترسية‭ ‬مناقصتين‭ ‬بنحو‭ ‬119‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أولهما‭ ‬لاستبدال‭ ‬نظام‭ ‬تخطيط‭ ‬موارد‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالمجلس‭ (‬ ERP ‭) ‬الحالي‭ ‬بنظام‭ ‬جاهز‭ ‬مستقبلا‭ ‬بنحو‭ ‬93.4‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬واشترط‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬متكاملة‭ ‬ومدمجة‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث،‭ ‬والمناقصة‭ ‬الثانية‭ ‬لشراء‭ ‬موزعات‭ ‬شبكة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬سيسكو‭ ‬بنحو‭ ‬25‭.‬6‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وكذلك‭ ‬شهد‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬ترسية‭ ‬3‭ ‬مناقصات‭ ‬بقيمة‭ ‬تجاوزت‭ ‬413‭.‬3‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كانت‭ ‬أبرزها‭ ‬مناقصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وتجديد‭ ‬قاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬اللجان‭ ‬بنحو‭ ‬183‭.‬5‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ويهدف‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتجديد‭ ‬قاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬و‭(‬2‭) ‬و‭(‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬وقاعة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬بمبنى‭ ‬اللجان‭ ‬بحسب‭ ‬التصميمات‭ ‬المرفقة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القاعات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬جو‭ ‬جديد‭ ‬وحديث‭ ‬هادئ‭ ‬ومريح،‭ ‬والمناقصة‭ ‬الثانية‭ ‬لتوفير‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬لخدمات‭ ‬الأمازون‭ ‬بنحو‭ ‬173‭.‬1‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

فيما‭ ‬تعلقت‭ ‬المناقصة‭ ‬الثالثة‭ ‬باستئجار‭ ‬6‭ ‬سيارات‭ ‬لاستخدام‭ ‬المجلس‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المؤجر‭ ‬وكيل‭ ‬سيارات‭ ‬ولديه‭ ‬مكتب‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬ولديه‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬التشغيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كادر‭ ‬الخدمة‭ ‬والصيانة‭ ‬بالكفاءة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لضمان‭ ‬الاستمرارية‭ ‬والكفاءة‭ ‬بنحو‭ ‬56‭.‬7‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

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