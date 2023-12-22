أبرزها التأمين الصحي1.1 مليون دينار قيمة مناقصات ((الشورى)) خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
تجاوزت قيمة ترسيات 6 مناقصات تابعة لمجلس الشورى 1.1 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي.
وتصدر قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار قائمة الترسيات بقيمة 831.2 ألف دينار تمثل ما نسبته 75.8 % من إجمالي قيمة المناقصات التي تمت ترسياتها، و265.8 ألف دينار لقطاع المواد والمعدات تمثل ما نسبته 24.2.
وشهد الربع الأول من العام الحالي ترسية مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة وحيدة بنحو 564.7 ألف دينار لتوفير خدمات التأمين الصحي والتغطيات الطبية اللازمة لأعضاء مجلس الشورى والموظفين وعوائلهم مدة 4 سنوات. كما شهد الربع الثاني ترسية مناقصتين بنحو 119 ألف دينار، أولهما لاستبدال نظام تخطيط موارد المؤسسات بالمجلس ( ERP ) الحالي بنظام جاهز مستقبلا بنحو 93.4 ألف دينار، واشترط المجلس أن تكون هذه التطبيقات متكاملة ومدمجة مع أنظمة الطرف الثالث، والمناقصة الثانية لشراء موزعات شبكة جديدة من نوع سيسكو بنحو 25.6 ألف دينار.
وكذلك شهد الربع الثالث ترسية 3 مناقصات بقيمة تجاوزت 413.3 ألف دينار، كانت أبرزها مناقصة لتنفيذ وتجديد قاعات الاجتماعات في مبنى اللجان بنحو 183.5 ألف دينار، ويهدف المجلس إلى تنفيذ وتجديد قاعات الاجتماعات رقم (1) و(2) و(3) و(4) وقاعة متعددة الاستخدامات رقم (6) بمبنى اللجان بحسب التصميمات المرفقة، حيث إن القاعات تحتاج إلى توفير جو جديد وحديث هادئ ومريح، والمناقصة الثانية لتوفير الحوسبة السحابية لخدمات الأمازون بنحو 173.1 ألف دينار.
فيما تعلقت المناقصة الثالثة باستئجار 6 سيارات لاستخدام المجلس بشرط أن يكون المؤجر وكيل سيارات ولديه مكتب لتأجير السيارات ولديه جميع متطلبات التشغيل، بالإضافة إلى كادر الخدمة والصيانة بالكفاءة المطلوبة لضمان الاستمرارية والكفاءة بنحو 56.7 ألف دينار.
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