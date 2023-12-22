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بنك السلام يقدم عروضا حصرية وجوائز نقدية قيمة لزبائنه

12/22/2023 7:29:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إطلاقه‭ ‬حملة‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬لزبائنه‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬المُقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬رعايته‭ ‬الرسمية‭ ‬والحصرية‭ ‬لمعارض‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس،‭ ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬تطلعاته‭ ‬نحو‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬زبائنه‭ ‬المصرفية‭. ‬

ويمكن‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬وإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬مصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬جناح‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بمعرض‭ ‬الخريف،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬المتاحة‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬لزبائنه‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬مكافآت‭ ‬نقدية‭ ‬قيمة‭ ‬مقابل‭ ‬المدفوعات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات‭ ‬فيزا‭ ‬سغنتشر‭ ‬للصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وبطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المُسبق‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬فائزين،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ (‬100‭ ‬دينار‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬يتم‭ ‬إنفاقها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تؤهل‭ ‬الزبون‭ ‬لدخول‭ ‬السحب،‭ ‬لتتضاعف‭ ‬بذلك‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬مبالغ‭ ‬الشراء‭. ‬

ويعتزم‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬منح‭ ‬زبائنه‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬عروضًا‭ ‬خاصة‭ ‬وفقاً‭ ‬للنشرة‭ ‬الترويجية‭ ‬للحملة،‭ ‬وحلولاً‭ ‬مصرفية‭ ‬مبسطة‭ ‬وميسرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيوفر‭ ‬البنك‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الإيداع‭ ‬النقدي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرع‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬ويهدف‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬والحلول‭ ‬لتقليل‭ ‬استخدام‭ ‬النقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬توافقًا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬المعنية‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭. ‬كما‭ ‬سيوفر‭ ‬البنك‭ ‬خاصية‭ ‬الدخول‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬عند‭ ‬إبراز‭ ‬بطاقة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدخل‭ ‬المخصص‭ ‬لزبائن‭ ‬البنك‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬2023‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬الحصرية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بفرص‭ ‬فوز‭ ‬قيمة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬عبر‭ ‬حلول‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬المصرفية‭ ‬المنوعة‭. ‬كما‭ ‬ونعتزم‭ ‬الوجود‭ ‬بفرع‭ ‬خاص‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬للزبائن‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬وإصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬المصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المتاحة‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬شراكته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬لرعاية‭ ‬معرض‭ ‬الخريف‭ ‬2023‭ ‬ومعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2024‭. ‬وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬الحصرية‭ ‬لجميع‭ ‬معارض‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬المزود‭ ‬الحصري‭ ‬لأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭.‬

كلمات دالة

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