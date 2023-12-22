بنك السلام يقدم عروضا حصرية وجوائز نقدية قيمة لزبائنه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام إطلاقه حملة عروض حصرية لزبائنه من زوار معرض الخريف المُقام خلال الفترة من 21 حتى 29 ديسمبر 2023. ويأتي ذلك كجزء من رعايته الرسمية والحصرية لمعارض شركة إنفورما ماركتس، وتماشيًا مع تطلعاته نحو إثراء تجربة زبائنه المصرفية.
ويمكن لزوار المعرض فتح حساب مصرفي وإصدار بطاقة مصرفية بشكل فوري عبر زيارة جناح بنك السلام بمعرض الخريف، وذلك للاستفادة من العروض الحصرية المتاحة لزوار المعرض. كما يقدم البنك لزبائنه زوار المعرض مكافآت نقدية قيمة مقابل المدفوعات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات فيزا سغنتشر للصراف الآلي وبطاقات الدفع المُسبق من بنك السلام، وذلك من خلال السحب على 10 فائزين، حيث سيحظى كل منهم باسترداد نقدي بنسبة 100 % (100 دينار كحد أقصى)، حيث إن كل 20 دينار بحريني يتم إنفاقها في المعرض تؤهل الزبون لدخول السحب، لتتضاعف بذلك فرص الفوز مع زيادة مبالغ الشراء.
ويعتزم البنك من خلال هذه الحملة منح زبائنه من زوار معرض الخريف عروضًا خاصة وفقاً للنشرة الترويجية للحملة، وحلولاً مصرفية مبسطة وميسرة، حيث سيوفر البنك منصة الخدمات الذاتية، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، بالإضافة إلى توفير فرع مؤقت في المعرض. ويهدف كذلك من خلال توفير هذه المنصات والحلول لتقليل استخدام النقد بالتعاون مع الشركة العربية للخدمات المالية ( AFS )، وذلك توافقًا مع الأهداف المشتركة المعنية بتوفير بيئة مستدامة. كما سيوفر البنك خاصية الدخول السريع إلى معرض الخريف عند إبراز بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المسبق من بنك السلام من خلال المدخل المخصص لزبائن البنك.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يسعدنا الحضور في معرض الخريف 2023 لتقديم هذه العروض الترويجية الحصرية، لتعزيز تجربة زوار المعرض وتزويدهم بفرص فوز قيمة، علاوة على تيسير مدفوعاتهم عبر حلول بنك السلام المصرفية المنوعة. كما ونعتزم الوجود بفرع خاص للبنك في المعرض لتقديم الدعم والمساعدة للزبائن الجدد في فتح الحسابات وإصدار بطاقات بنك السلام المصرفية بشكل فوري، لتمكينهم من الاستفادة من العروض المتاحة بشكل حصري لزوار المعرض».
ويُشار إلى أن بنك السلام قد أعلن في وقت سابق من العام، شراكته الاستراتيجية مع شركة إنفورما ماركتس لرعاية معرض الخريف 2023 ومعرض الجواهر العربية 2024، ومعرض العطور العربية 2024. وتنص الاتفاقية على أن بنك السلام هو الراعي الرسمي والمؤسسة المصرفية والمالية الحصرية لجميع معارض إنفورما ماركتس في البحرين مدة 3 سنوات، علاوة على كونه المزود الحصري لأجهزة نقاط البيع.
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