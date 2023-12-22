وزارة ((الإسكان)) تشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في طرابلس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في العاصمة الليبية طرابلس، والتي عقدت بالتزامن مع المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث».
ومثل الوزارة بالاجتماعات فاطمة إبراهيم المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والأستاذ هيثم كمال مدير الاتصال بالوزارة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ40، والتي منها عرض الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وخطة التنمية المستدامة 2030، ومؤتمر الإسكان العربي، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وشركاء مجلس وزارة الإسكان والتعمير العرب.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، ومناقشة البند الرابع على وجه التحديد والذي يقع تحت عنوان: (المستجدات بشأن الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس) والذي تقع مسؤولية تطويره تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث استعرض وفد الوزارة مستجدات الموقع والتطوير الذي طرأ عليه.
وثمّن وفد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والتعمير بدولة ليبيا الشقيقة، وحسن الاستضافة التي ميزت هذه الدورة وتكللت بقرارات من شأنها توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية المستدامة.
من جانبه قدم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الشكر لوفد مملكة البحرين على جهود الوزارة في تطوير الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
كلمات دالة
MENAFN22122023000055011008ID1107650224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.