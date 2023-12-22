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وزارة ((الإسكان)) تشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في طرابلس

12/22/2023 7:29:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ40‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬الخامس‭ ‬للإسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬توطين‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإعمار‭ ‬ومواجهة‭ ‬الكوارث‮»‬‭.‬

ومثل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالاجتماعات‭ ‬فاطمة‭ ‬إبراهيم‭ ‬المناعي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والأستاذ‭ ‬هيثم‭ ‬كمال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬بالوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ40،‭ ‬والتي‭ ‬منها‭ ‬عرض‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للإسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬وخطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬الإسكان‭ ‬العربي،‭ ‬والمنتدى‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬للإسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وشركاء‭ ‬مجلس‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬العرب‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير،‭ ‬ومناقشة‭ ‬البند‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: (‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬العرب،‭ ‬تصميم‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬لتفعيل‭ ‬أهداف‭ ‬المجلس‭) ‬والذي‭ ‬تقع‭ ‬مسؤولية‭ ‬تطويره‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬وفد‭ ‬الوزارة‭ ‬مستجدات‭ ‬الموقع‭ ‬والتطوير‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬عليه‭.‬

وثمّن‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬بدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وحسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬وتكللت‭ ‬بقرارات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬العرب‭ ‬الشكر‭ ‬لوفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬العرب‭.‬

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