المحافظة الجنوبية تكرّم الفائزين بجائزة ناصر بن حمد الأسبوعية لأفضل مخيم في موسم البر

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لنجاح تنظيم موسم البر، تستمر الجائزة الأسبوعية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في اختيار أفضل مخيم لموسم البر 2023-2024، حيث كرمت المحافظة الجنوبية الفائزين (فاضل عباس أحمد) و(صالح علي صالح)، وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في أسبوعها الخامس، حيث سلّم الجائزتين المهندس محمد النعيمي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة، بحضور عدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وتسهم مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
في تحقيق الوعي لدى المخيمين من خلال تأكيد أهمية تطبيق الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية لدى المخيمات، حيث يستمر تقديم الجائزة بشكل أسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024، وعلى الراغبين بالمشاركة تحميل تطبيق (الجنوبية) عبر الأجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة (خيم) وملء استمارة المشاركة.
من جانبهما تقدّم الفائزان بالجائزة ببالغ شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه المتميزة التي تهتم بسلامة المخيمين خلال موسم البر، وأشادوا في الوقت ذاته بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتنظيم هذه الجائزة المتميزة، بالإضافة إلى دورها في ضمان سلامة الجميع.
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