المحافظة الجنوبية تكرّم الفائزين بجائزة ناصر بن حمد الأسبوعية لأفضل مخيم في موسم البر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسهم‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية‭ ‬لدى‭ ‬المخيمات،‭ ‬حيث‭ ‬يستمر‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬مبادرة‭ (‬خيم‭) ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬المشاركة‭.‬

من‭ ‬جانبهما‭ ‬تقدّم‭ ‬الفائزان‭ ‬بالجائزة‭ ‬ببالغ‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬وأشادوا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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