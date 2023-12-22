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المحافظة الجنوبية تكرّم الفائزين بجائزة ناصر بن حمد الأسبوعية لأفضل مخيم في موسم البر

12/22/2023 7:29:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬تستمر‭ ‬الجائزة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬لموسم‭ ‬البر‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬كرمت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الفائزين‭ (‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭) ‬و‭(‬صالح‭ ‬علي‭ ‬صالح‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسليمهما‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬أسبوعها‭ ‬الخامس،‭ ‬حيث‭ ‬سلّم‭ ‬الجائزتين‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬النعيمي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬والاستثمار‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتسهم‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة
في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية‭ ‬لدى‭ ‬المخيمات،‭ ‬حيث‭ ‬يستمر‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬مبادرة‭ (‬خيم‭) ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬المشاركة‭.‬

من‭ ‬جانبهما‭ ‬تقدّم‭ ‬الفائزان‭ ‬بالجائزة‭ ‬ببالغ‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬نظير‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬وأشادوا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المتميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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