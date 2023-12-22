Saturday, 23 December 2023 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة البلديات تعلن فتح باب التسجيل لدورة ((الزراعة من دون تربة)) حتى 28 ديسمبر الجاري

12/22/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬جعفر‭ ‬سامي‭ ‬التاجر‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬بمجال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستُعقد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الحاضنات‭ ‬الزراعية‭ ‬بهورة‭ ‬عالي‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬ومن‭ ‬14‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬2024م‭.‬

ودعا‭ ‬التاجر‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاشتراك‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬إلى‭ ‬ملئ‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬ >‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬البايو‭ ‬بحساب‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬ mun ‭_‬ bh ‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وازدهاره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومضيفاً‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لزيادة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالمملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬للأفراد‭ ‬بشأن‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬النظم‭ ‬الزراعية‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭.‬

وتابع‭ ‬التاجر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬متكامل‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬النظم‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬النظم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ترشيداً‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مدخلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬واستدامة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بأنظمة‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬والأسس‭ ‬العلمية‭ ‬لتغذية‭ ‬النباتات،‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاح‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الزراعة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬التثقيف‭ ‬الزراعي‭ ‬حول‭ ‬أسس‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تغذية‭ ‬النبات‭ ‬واستخدام‭ ‬المحاليل‭ ‬المغذية‭.‬

وأشار‭ ‬التاجر‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN22122023000055011008ID1107650222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث