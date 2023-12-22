وزارة البلديات تعلن فتح باب التسجيل لدورة ((الزراعة من دون تربة)) حتى 28 ديسمبر الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودعا‭ ‬التاجر‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاشتراك‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬إلى‭ ‬ملئ‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬ >‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬البايو‭ ‬بحساب‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬ mun ‭_‬ bh ‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وازدهاره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومضيفاً‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لزيادة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالمملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬للأفراد‭ ‬بشأن‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬النظم‭ ‬الزراعية‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭.‬

وتابع‭ ‬التاجر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬متكامل‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬النظم‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬النظم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ترشيداً‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مدخلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬واستدامة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بأنظمة‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬والأسس‭ ‬العلمية‭ ‬لتغذية‭ ‬النباتات،‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاح‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الزراعة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬التثقيف‭ ‬الزراعي‭ ‬حول‭ ‬أسس‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تغذية‭ ‬النبات‭ ‬واستخدام‭ ‬المحاليل‭ ‬المغذية‭.‬

وأشار‭ ‬التاجر‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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