وزارة البلديات تعلن فتح باب التسجيل لدورة ((الزراعة من دون تربة)) حتى 28 ديسمبر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن المهندس جعفر سامي التاجر مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التدريبية بمجال تطبيقات الزراعة بدون تربة، وذلك خلال الفترة بين 25 و28 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن الدورة ستُعقد في مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي لمدة أربعة أيام خلال الشهر القادم ومن 14 حتى 17 يناير 2024م.
ودعا التاجر الراغبين في الاشتراك بهذه الدورة التدريبية إلى ملئ الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط >. mun . gov . bh أو من خلال الرابط المباشر في البايو بحساب الوزارة على منصة «انستغرام» mun _ bh .
وأشار إلى أهمية مواصلة الاهتمام بتعزيز نظم الزراعة الحديثة ومن بينها الزراعة بدون تربة، بما يدعم تنمية القطاع الزراعي وازدهاره في مملكة البحرين، ومضيفاً بأنّ هذه الدورة تأتي اتساقاً مع جهود الوزارة لزيادة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة عن طريق رفع الكفاءة الفنية للأفراد بشأن تصميم وتنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة مثل الزراعة بدون تربة.
وتابع التاجر أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل للتأكيد على أهمية تبني هذه النظم كونها تمثل أكثر النظم الإنتاجية ترشيداً في استخدام مدخلات الإنتاج واستدامة في استغلال الموارد الطبيعية.
وأوضح أن الدورة تركّز على التعريف بأنظمة الزراعة بدون تربة، والأسس العلمية لتغذية النباتات، والتقنيات اللازمة لنجاح هذا النوع من الزراعة، مشدداً على أنها تستهدف التثقيف الزراعي حول أسس الزراعة بدون تربة، وتنمية المهارات العملية في تصميم نظم الزراعة بدون تربة، وتعزيز القدرات الفنية في مجال تغذية النبات واستخدام المحاليل المغذية.
وأشار التاجر إلى استمرار الوزارة في تنظيم مثل هذه الدورات التي تشكل أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية شؤون الزراعة التي تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع في نظم الزراعة الحديثة، وتعمل على زيادة المساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين.
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