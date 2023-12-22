تحذير أممي من خطر مجاعة في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قطاع غزة – الوكالات: حذّرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في غزة. وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية المتعاظمة في القطاع، حيث يواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع السكان، خطر الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2 , 4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث «نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار.. سيزداد الجوع والمرض واليأس لدى شعب غزة». وأضاف «يجب أن تنتهي الحرب».
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