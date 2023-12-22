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تحذير أممي من خطر مجاعة في غزة

12/22/2023 7:29:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتواصل‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التحذير‭ ‬بشأن‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتعاظمة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬قرابة‭ ‬ربع‭ ‬السكان،‭ ‬خطر‭ ‬الجوع‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬أممي‭ ‬يرصد‭ ‬مستويات‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة،‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬نفسه‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحذّر‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الحرمان‭ (‬من‭ ‬الطعام‭) ‬والدمار‭.. ‬سيزداد‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‭ ‬واليأس‭ ‬لدى‭ ‬شعب‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

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