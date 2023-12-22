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البنتاجون: أكثر من 20 دولة تشارك في تحالف البحر الأحمر بقيادة أمريكا

12/22/2023 7:29:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ -(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحماية‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬الجديد‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬ترفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬علنا،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحساسيات‭ ‬السياسية‭ ‬للعملية‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬الميجور‭ ‬جنرال‭ ‬باتريك‭ ‬رايدر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وافقت‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬اليونان‭ ‬وأستراليا‭ ‬أعلنتا‭ ‬الانضمام‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لها‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬انضمامها‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬حارس‭ ‬الازدهار‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جهد‭ ‬سيشمل‭ ‬دوريات‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬

وقال‭ ‬رايدر‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬ستسهم‭ ‬بما‭ ‬تستطيع‭ ‬واصفا‭ ‬العملية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الراغبين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬سيشمل‭ ‬ذلك‭ ‬سفنا‭. ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬أفرادا‭ ‬أو‭ ‬أنواعا‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الدعم‮»‬‭. ‬وتفاقمت‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأطلق‭ ‬الحوثيون‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬كثف‭ ‬الحوثيون‭ ‬هجماتهم‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وهددوا‭ ‬باستهداف‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحذروا‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وعطلت‭ ‬الهجمات‭ ‬طريقا‭ ‬تجاريا‭ ‬رئيسيا‭ ‬يربط‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬بآسيا‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬شحن‭ ‬الحاويات‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬الشركات‭ ‬لشحن‭ ‬بضائعها‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬بديلة‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬وردت‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬والفرنسية‭ ‬بإسقاط‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون،‭ ‬وهي‭ ‬إجراءات‭ ‬يقول‭ ‬بعض‭ ‬المنتقدين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لثني‭ ‬الحوثيين‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬هجماتهم‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تقول‭ ‬شركات‭ ‬ومحللون‭ ‬إن‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تبحر‭ ‬حول‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‭ ‬لتجنب‭ ‬هجمات‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬تواجه‭ ‬خيارات‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬أيضا‭ ‬بشأن‭ ‬أماكن‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬والمؤن‭ ‬مع‭ ‬معاناة‭ ‬الموانئ‭ ‬الإفريقية‭ ‬من‭ ‬الروتين‭ ‬والازدحام‭ ‬وضعف‭ ‬المرافق‭. ‬

وتغير‭ ‬مئات‭ ‬السفن‭ ‬الكبيرة‭ ‬مسارها‭ ‬لتبحر‭ ‬حول‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬أطول‭ ‬يضيف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و14‭ ‬يوما‭ ‬للرحلة‭ ‬وذلك‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬يشنها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬دفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬للصعود‭ ‬وكذلك‭ ‬رسوم‭ ‬الشحن‭ ‬والتأمين‭. ‬

وأدت‭ ‬الهجمات‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أقصر‭ ‬طريق‭ ‬للشحن‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ويمر‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬سدس‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬وخلص‭ ‬مؤشر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬موانئ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دربان،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬موانئ‭ ‬أفريقيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كميات‭ ‬الحاويات‭ ‬التي‭ ‬يتعامل‭ ‬معها،‭ ‬وكيب‭ ‬تاون‭ ‬ونجورا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬أداء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬أليسيو‭ ‬لينسيوني‭ ‬مستشار‭ ‬اللوجستيات‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬بالحالة‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬دربان‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬والأكبر‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬لذلك‭ ‬فالسفن‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬مسارها‭ ‬حول‭ ‬القارة‭ ‬لديها‭ ‬خيارات‭ ‬محدودة‭ ‬للرسو‭ ‬والتزود‭ ‬بالوقود‭ ‬وغيره‮»‬‭. ‬

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