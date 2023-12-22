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بوتين يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة والذهاب إلى حل سياسي

12/22/2023 7:29:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬بوتين‭ ‬تأكيده‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬روسيا‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لينال‭ ‬حريته‭ ‬واستقلاله‭ ‬في‭ ‬دولته‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وفق‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬بوتين‭ ‬بالرؤية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬عباس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬والذهاب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والتام‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنيب‭ ‬المدنيين‭ ‬ويلات‭ ‬القصف،‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والقتل‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وجدد‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬إدخال‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية،‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬ومنع‭ ‬التهجير‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخططات‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منه‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أموال‭ ‬المقاصة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأنه‭ ‬ستكون‭ ‬لشعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأولوية،‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬التخلي‭ ‬عنه،‭ ‬وهو‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نخرج‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لنعود‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬حصول‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬وبضمانات‭ ‬دولية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تتولى‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬وغزة،‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬ومعابرها‭ ‬الدولية‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬لا‭ ‬يتحققان‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬المستند‭ ‬الى‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬كامل‭ ‬أرض‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭.‬‮

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