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نجوم ((FIFA)) يتغلبون على نجوم ((الأخضر))

12/22/2023 7:29:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


جدة‭ - (‬واس‭): ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬نجوم‭ ‬الـ FIFA ،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023‭ ‬‮«‬السعودية‮»‬‭.‬

وتمكن‭ ‬نجوم‭ ‬ FIFA ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ - ‬1،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬إبراهيم‭ ‬القاسم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العشرين،‭ ‬والتي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬الأندية‭ ‬الفائزة‭ ‬بالبطولات‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفاً‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬وممثل‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزلندي،‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬أوراوا‭ ‬ريدز‭ ‬الياباني،‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬كلوب‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬وفلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬فريقي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬وفلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس،‭ ‬ويسبقها‭ ‬حفل‭ ‬ختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬35‭ ‬مساءً،‭ ‬كما‭ ‬ستقام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والموسيقية‭ ‬والمفاجآت‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬التتويج،‭ ‬بمشاركة‭ ‬قطّ‭ ‬الرمال‭ ‬‮«‬هدّاف‮»‬‭ ‬التميمة‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة‭.‬

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