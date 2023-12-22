نجوم ((FIFA)) يتغلبون على نجوم ((الأخضر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة - (واس): أقيم مساء أمس على ملعب الأمير محمد بن عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي في جدة مباراة جمعت نجوم الـ FIFA ، مع عدد من نجوم المنتخب الوطني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2023 «السعودية».
وتمكن نجوم FIFA في المباراة من الفوز على نجوم المنتخب السعودي بنتيجة 6 - 1، حيث شهدت المباراة مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.
وتأتي هذه المباراة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، والتي تشارك فيها الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث شارك إلى جانب نادي الاتحاد كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.
يُذكر أن المباراة النهائية التي تجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أقيمت أمس، ويسبقها حفل ختامي للبطولة عند الساعة 8:35 مساءً، كما ستقام مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية والمفاجآت في ليلة التتويج، بمشاركة قطّ الرمال «هدّاف» التميمة الرسمية للبطولة.
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