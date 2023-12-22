برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من أبطال أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فيلت‭ ‬أم‭ ‬زونتاج‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الاستبعاد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬صرحت‭ ‬به‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تذكرها‭.‬

ويزعم‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬متهمون‭ ‬بانتهاك‭ ‬اللوائح‭ ‬المالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭).‬

ووفقا‭ ‬للتقرير،‭ ‬فإن‭ ‬برشلونة‭ ‬أدرج‭ ‬حسابات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬ولم‭ ‬يعلق‭ (‬يويفا‭) ‬أو‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬الأمر‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعويض‭ ‬نفقات‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإيرادات‭ ‬المرتبطة‭ ‬مباشرة‭ ‬بأعمال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعلن‭ ‬برشلونة‭ ‬أرباحا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬304‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬335‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬التقرير‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الأرباح‭ ‬تشمل‭ ‬الأمور‭ ‬التسويقية‭ ‬وحقوق‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرياضات‭ ‬الأخرى‭ ‬بنادي‭ ‬برشلونة‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬ووفقا‭ ‬للوائح‭ (‬يويفا‭) ‬فإنه‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬بتقييم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬داخل‭ (‬يويفا‭) ‬إن‭ ‬برشلونة‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2024‭/‬2025‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬الخسائر‭ ‬زادت‭ ‬العقوبات‮»‬‭.‬

ويمضي‭ ‬برشلونة،‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بأزمة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كامب‭ ‬نو‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬حول‭ ‬دعمه‭ ‬لدوري‭ ‬السوبر‭.‬







