المعارضة الصاخبة لدوري السوبر تنذر بعدم تغيير المشهد الكروي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬غير‭ ‬قادر،‭ ‬أقله‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬المشهد‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬المعارضة‭ ‬الصاخبة‭ ‬لمشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬الانشقاقي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬المشجعين‭ ‬والدوريات‭ ‬والأندية‭ ‬وممثلي‭ ‬اللاعبين‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الموقف‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ (‬ويفا‭) ‬ونظيره‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬متوقعاً‭ ‬تماماً‭ ‬بما‭ ‬أنهما‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الصراع،‭ ‬فإن‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬المشجعون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وممثلو‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية‭ ‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬الدوريات،‭ ‬يُنذر‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬لن‭ ‬يبصر‭ ‬النور‭ ‬قريباً‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬و«ويفا‮»‬‭ ‬لعرقلة‭ ‬إنشاء‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬تنتهك‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬إي‭ ‬يو‭).‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواعد‭ +‬فيفا‭+ ‬و‭+‬ويفا‭+ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬يخضع‭ ‬لموافقتهما‭ ‬المسبّقة،‭ ‬مثل‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬وتمنع‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات،‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬ملخص‭ ‬الحُكم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الترخيص‭ ‬لمشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بل‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬وويفا‭ ‬‮«‬يسيئان‭ ‬استخدام‭ ‬مركزيهما‮»‬‭ ‬للهيمنة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬





أهمية‭ ‬‮«‬الجدارة‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬

وسارع‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬تأييد‭ ‬إطلاق‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحُكم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬الموافقة‭ ‬أو‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ +‬الدوري‭ ‬السوبر‭+‬،‭ ‬بل‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقص‭ ‬الموجود‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التفويضي‭ ‬المسبق‭ ‬لويفا،‭ ‬وهو‭ ‬جانب‭ ‬فني‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬الإقرار‭ ‬به‭ ‬ومعالجته‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

والاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬محق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقييمه‭ ‬لقرار‭ ‬المحكمة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يؤيد‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬لأنه‭ ‬اعترف‭ ‬‮«‬بالسياق‭ ‬المحدد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬الجدارة‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬و«ضمان‭ ‬مستوى‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬قواعد‭ ‬غير‭ ‬مطبقة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬المغلقة‭ ‬المحددة‭ ‬أطرافها‭ ‬سابقاً‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬دورياتها‭ ‬المحلية‭.‬

لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬22‭ ‬سبورتس‭ ‬مانجمانمت‮»‬‭ ‬المروجة‭ ‬للدوري‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬بسرعة‭ ‬عن‭ ‬اقتراحها‭ ‬لإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬للرجال‭ ‬تضم‭ ‬64‭ ‬فريقاً‭ ‬ومقسمة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقسام‭.‬

وأفادت‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأقسام‭ ‬الثلاثة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أعضاء‭ ‬دائمين‭ ‬ومع‭ ‬بقاء‭ ‬الأندية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالدوريات‭ ‬المحلية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لرئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬بيرند‭ ‬رايخارت‭.‬

لكن،‭ ‬وباستثناء‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسبانيين‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬أساس‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬عندما‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬ليس‭ ‬واضحاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬حالياً‭.‬

وما‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬عن‭ ‬قرارها،‭ ‬حتى‭ ‬سارعت‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬باعتباره‭ ‬الإطار‭ ‬المنظم‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬بينها‭ ‬تلك‭ ‬غير‭ ‬المقتنعة‭ ‬بالشكل‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وكشف‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬وواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬شبه‭ ‬إجماع‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يروج‭ ‬له‭ ‬القيمون‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭.‬





جبهة‭ ‬موحدة‭ ‬

وتم‭ ‬استعراض‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬الموحدة‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬افتراضي‭ ‬استضافه‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬وضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬رابطة‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬نادٍ‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬دولة،‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ (‬فيفبرو‭)‬،‭ ‬وممثلي‭ ‬مجموعات‭ ‬المشجعين‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬رونان‭ ‬إيفاين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬لن‭ ‬ينقذا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ولا‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندفع‭ ‬ثمن‭ ‬سوء‭ ‬إدارتهما‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬يستسلم‭ ‬المروجون‭ (‬للدوري‭ ‬السوبر‭) ‬الآن‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ (‬فيفبرو‭ ‬أوروبا‭) ‬دافيد‭ ‬تيرييه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللاعبين‭ ‬قالوا‭ ‬بالفعل‭ ‬إنهم‭ ‬بالإجماع‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وأجهض‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بسبب‭ ‬معارضة‭ ‬المشجعين‭ ‬الإنكليز‭ ‬الذين‭ ‬أجبروا‭ ‬أندية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭.‬

ولا‭ ‬ترغب‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأحوال‭ ‬برؤية‭ ‬أنديتها‭ ‬الكبرى‭ ‬تصبح‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬قارية‭ ‬انشقاقية،‭ ‬وهي‭ ‬قالت‭ ‬الخميس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الواضحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نجاح‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للأندية‮»‬‭.‬





‮«‬فرصة‭ ‬لتحسين‭ ‬قوانيننا‮»‬‭ ‬

ونشرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬خطة‭ ‬لإنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تتمتع‭ ‬بصلاحيات‭ ‬لمنع‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬الدوريات‭ ‬الانفصالية‭.‬

ويبقى‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ضد‭ ‬فكرة‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬كما‭ ‬حال‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬برئاسة‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭.‬

وحتى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الـ12‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬المشروع،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬الآن‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭.‬

كل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬صب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬ورئيسه‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬مرتاحاً‭ ‬لدرجة‭ ‬السخرية‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بقوله‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬بطولتهما‭ ‬الرائعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريقين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نحاول‭ ‬إيقافهما،‭ ‬يمكنهما‭ ‬إنشاء‭ ‬ما‭ ‬يريدان‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬لتحسين‭ ‬قوانيننا‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬تقبل‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬ويفا‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬كمنظّم‮»‬،‭ ‬و«الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‮»‬‭.‬



