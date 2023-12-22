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مدرب لوتون: مستعدون لفعل كل شيء من أجل توم لوكير

12/22/2023 7:29:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬روب‭ ‬إدواردز،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬مستعد‭ ‬لفعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قائده‭ ‬توم‭ ‬لوكير،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استعداداته‭ ‬للعب‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بورنموث‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الويلزي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬لزراعة‭ ‬جهاز‭ ‬تنظيم‭ ‬ضربات‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬فترة‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬عقب‭ ‬الواقعة،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬عنها‭ ‬لوتون‭ ‬إنها‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بانهياره‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وأعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬إن‭ ‬مواجهة‭ ‬لوتون‭ ‬وبورنموث‭ ‬سيتم‭ ‬إعادتها‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬لاحق،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬لمواجهة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬لوتون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قال‭ ‬إدواردز‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬مضينا‭ ‬فيها‭ ‬قدما‭ ‬من‭ ‬هذا،‭ ‬فإننا‭ ‬لم‭ ‬نرغب،‭ ‬بدون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تفاصيل،‭ ‬باستخدام‭ ‬ما‭ ‬حدث‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬وكأننا‭ ‬نستغل‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يرغب‭ ‬به‭ ‬لوك،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬الآن،‭ ‬وماذا‭ ‬تريد‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬نحن‭ ‬مجموعة‭ ‬متماسكة‭ ‬حقا،‭ ‬كعائلة‭ ‬ونحن‭ ‬نهتم‭ ‬ببعضنا‭ ‬البعض‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬لوتون‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬حقا‭ ‬بالمضي‭ ‬قدما‭ ‬معا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬نحن‭ ‬الآن،‭ ‬وأنا‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬وجميعنا‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‭ ‬أيضا،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬أنانيا‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وخضع‭ ‬لوكير‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬لزراعة‭ ‬جهاز‭ ‬تنظيم‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬مجددا‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬للانهيار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭.‬

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