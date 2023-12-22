مدرب لوتون: مستعدون لفعل كل شيء من أجل توم لوكير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): قال روب إدواردز، المدير الفني لفريق لوتون تاون الإنجليزي، إن فريقه مستعد لفعل كل شيء من أجل قائده توم لوكير، وذلك خلال استعداداته للعب أول مباراة منذ سقوط اللاعب على أرض الملعب بسبب أزمة قلبية في مواجهة بورنموث اليوم السبت الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الويلزي البالغ من العمر 29 عاما خرج من المستشفى بعد خضوعه لجراحة ناجحة لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، حيث دخل فترة إعادة تأهيل في منزله عقب الواقعة، التي قال عنها لوتون إنها غير مرتبطة بانهياره سابقا في المباراة الفاصلة بدوري الدرجة الأولى في مايو الماضي.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي، إن مواجهة لوتون وبورنموث سيتم إعادتها كاملة في موعد لاحق، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة نيوكاسل اليوم السبت.
وفي مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات لوتون على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إدواردز: «بالنظر إلى الطريقة التي مضينا فيها قدما من هذا، فإننا لم نرغب، بدون الدخول في تفاصيل، باستخدام ما حدث».
وأضاف: «كنت حريصا على عدم التعامل مع الأمر وكأننا نستغل ما حدث، الأمر يتعلق بما يرغب به لوك، أعتقد أن ذلك هو الأمر الأكثر أهمية الآن، وماذا تريد تلك المجموعة من الناس، نحن مجموعة متماسكة حقا، كعائلة ونحن نهتم ببعضنا البعض الآن».
وتابع مدرب لوتون: «الأمر يتعلق حقا بالمضي قدما معا أكثر مما نحن الآن، وأنا أفعل ذلك وجميعنا نفعل ذلك من أجله، لكن ذلك يأتي من المكان الصحيح أيضا، لا يمكن أن يكون الأمر أنانيا وقد حرصت على توضيح ذلك أيضا».
وخضع لوكير لعملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد تعرضه لأزمة خلال مباراة نهائي دوري الدرجة الأولى في ملعب ويمبلي الموسم الماضي.
وعاد اللاعب مجددا للمشاركة مع بداية الموسم الجديد، وشارك في 15 مباراة في كل البطولات قبل مباراة يوم السبت الماضي، حيث تعرض للانهيار في الدقيقة 59.
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