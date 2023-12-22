صراعٌ على الصدارة بين ليفربول وأرسنال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواصل‭ ‬ليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الجمعة‭ ‬لاعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬أو‭ ‬انتزاعها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬أحد‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭.‬

ويبلي‭ ‬فيلا‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬15‭ ‬فوزا‭ ‬متتاليا‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬الاسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬ادارته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭.‬

ومنذ‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬حقّق‭ ‬ست‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنّه‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بخسارتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مضيفيه‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وتولوز‭ ‬الفرنسي‭ ‬2‭-‬3‭.‬

ويدخل‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬زياراتٍ‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬شباكه‭ ‬34‭ ‬هدفاً‭ ‬خلالها‭. ‬لكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬25‭ ‬فوزاً‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬





تحدٍ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أنفيلد

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬عبّر‭ ‬كلوب‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأجواء‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬السلبيّ‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬من‭ (‬جماهير‭) ‬أنفيلد‭ ‬أن‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أصابع‭ ‬أقدامهم‭ ‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬المشجّعين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬بصحةٍ‭ ‬جيّدة،‭ ‬أعطِ‭ ‬تذكرتك‭ ‬إلى‭ ‬شخصٍ‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وردّت‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعات‭ ‬جمهور‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬قائلةً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬جدالٌ‭ ‬مع‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مشكلات‭ ‬حول‭ ‬أجواء‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجودها،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المشجّعين‭ ‬الشباب‭ ‬لاختبار‭ ‬أنفيلد‭ ‬وخلق‭ ‬أفضل‭ ‬جو‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬مؤتمرٍ‭ ‬صحفيّ‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬الأجواء‭ ‬مميّزة‭. ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مركزين‭ ‬جيّدين‭ ‬وكلاهما‭ ‬استعدّا‭ ‬للمباراة‭ ‬للفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فُزنا‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافود‭ (‬ملعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ (‬تشلسي‭) ‬وفي‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬نتمكّن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬لسنوات‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التحدّي‭ ‬الجديد،‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ (‬أنفيلد‭) ‬ونفوز‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬القمّة‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الملاعب‭ ‬وتتفوّق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭.‬





فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لتن‭ ‬هاغ‭ ‬

ويحاول‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلٍ‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬وخسارتين‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وبورنموث‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬التاسع‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً‭.‬

ولم‭ ‬يُسجّل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬أضعف‭ ‬فريق‭ ‬هجومياً‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الـ14‭ ‬الأوائل‭ ‬باكتفائه‭ ‬بتسجيل‭ ‬18‭ ‬هدفاً،‭ ‬ثمانية‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

وقد‭ ‬تصبح‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭ ‬إذ‭ ‬سيتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬وقد‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬ديفيد‭ ‬مويس‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬‮«‬نتائجنا‭ ‬جيّدة‭ ‬جداً‭ ‬ونريد‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬استمتعت‭ ‬باللعب‭ ‬ضدهم‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ (‬المدرب‭ ‬السابق‭). ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نُقدّم‭ ‬مباراة‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬ضدّهم‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬فاز‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1-0‭).‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬نحتلّه‭ ‬ونريد‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬مسابقةٍ‭ ‬أوروبية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭. ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬ستكون‭ ‬مهمّة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نُحقق‭ ‬نتيجة‭ (‬إيجابية‭) ‬السبت‮»‬‭.‬





توتنهام‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬

وبعد‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬فوز،‭ ‬عاد‭ ‬توتنهام‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بانتصارين‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬4‭-‬1‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وهو‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلتها‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬إيفرتون‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الضيف‭ ‬المتأخّر‭ (‬حُسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬ايفرتون‭ ‬لخرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭)‬،‭ ‬فباستثناء‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجّله‭ ‬قائده‭ ‬مايكل‭ ‬كين‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬جوردان‭ ‬بيكفورد‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬لاعبٍ‭ ‬خصم‭ ‬في‭ ‬465‭ ‬دقيقة‭.‬

وقال‭ ‬بيكفورد‭ ‬في‭ ‬مقابلةٍ‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أقدّم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬وعلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وأحاول‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬نفسي‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يُعجب‭ ‬المدرب‭ (‬شون‭ ‬دايتش‭)‬‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬زياراته‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وبرينتفورد‭ ‬3‭-‬1‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يُعادل‭ ‬رقمه‭ ‬المُسجّل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬بتحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬موسمٍ‭ ‬واحد‭.‬

ويعوّل‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬لاعبه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بتسجيل‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهداف‭ ‬ايفرتون‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ (‬7‭) ‬لخرق‭ ‬دفاع‭ ‬ضيفه‭.‬

ويلتقي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبريتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المُقال‭ ‬الويلزي‭ ‬ستيف‭ ‬كوبر،‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬السبت،‭ ‬كما‭ ‬يواجه‭ ‬فولهام‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭.‬

ويحلّ‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬1‭-‬1‭) ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون،‭ ‬فيما‭ ‬تُختتم‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬بلقاء‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬وتشلسي‭ ‬الأحد‭.‬