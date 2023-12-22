Saturday, 23 December 2023 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صراعٌ على الصدارة بين ليفربول وأرسنال

12/22/2023 7:29:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواصل‭ ‬ليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الجمعة‭ ‬لاعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬أو‭ ‬انتزاعها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬أحد‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭.‬

ويبلي‭ ‬فيلا‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬15‭ ‬فوزا‭ ‬متتاليا‭ ‬منذ‭ ‬استلام‭ ‬الاسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬ادارته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭.‬

ومنذ‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬حقّق‭ ‬ست‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنّه‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بخسارتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مضيفيه‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وتولوز‭ ‬الفرنسي‭ ‬2‭-‬3‭.‬

ويدخل‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬زياراتٍ‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬شباكه‭ ‬34‭ ‬هدفاً‭ ‬خلالها‭. ‬لكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬25‭ ‬فوزاً‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬


تحدٍ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أنفيلد

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬عبّر‭ ‬كلوب‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأجواء‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬السلبيّ‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬من‭ (‬جماهير‭) ‬أنفيلد‭ ‬أن‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أصابع‭ ‬أقدامهم‭ ‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬المشجّعين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬بصحةٍ‭ ‬جيّدة،‭ ‬أعطِ‭ ‬تذكرتك‭ ‬إلى‭ ‬شخصٍ‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وردّت‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعات‭ ‬جمهور‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬قائلةً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬جدالٌ‭ ‬مع‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مشكلات‭ ‬حول‭ ‬أجواء‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجودها،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المشجّعين‭ ‬الشباب‭ ‬لاختبار‭ ‬أنفيلد‭ ‬وخلق‭ ‬أفضل‭ ‬جو‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬مؤتمرٍ‭ ‬صحفيّ‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬الأجواء‭ ‬مميّزة‭. ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مركزين‭ ‬جيّدين‭ ‬وكلاهما‭ ‬استعدّا‭ ‬للمباراة‭ ‬للفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فُزنا‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافود‭ (‬ملعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ (‬تشلسي‭) ‬وفي‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬نتمكّن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬لسنوات‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التحدّي‭ ‬الجديد،‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ (‬أنفيلد‭) ‬ونفوز‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬القمّة‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الملاعب‭ ‬وتتفوّق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭.‬


فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لتن‭ ‬هاغ‭ ‬

ويحاول‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلٍ‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬وخسارتين‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وبورنموث‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬التاسع‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً‭.‬

ولم‭ ‬يُسجّل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬أضعف‭ ‬فريق‭ ‬هجومياً‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الـ14‭ ‬الأوائل‭ ‬باكتفائه‭ ‬بتسجيل‭ ‬18‭ ‬هدفاً،‭ ‬ثمانية‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

وقد‭ ‬تصبح‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭ ‬إذ‭ ‬سيتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬وقد‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬ديفيد‭ ‬مويس‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬‮«‬نتائجنا‭ ‬جيّدة‭ ‬جداً‭ ‬ونريد‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬استمتعت‭ ‬باللعب‭ ‬ضدهم‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ (‬المدرب‭ ‬السابق‭). ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نُقدّم‭ ‬مباراة‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬ضدّهم‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬فاز‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1-0‭).‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬نحتلّه‭ ‬ونريد‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬مسابقةٍ‭ ‬أوروبية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭. ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬ستكون‭ ‬مهمّة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نُحقق‭ ‬نتيجة‭ (‬إيجابية‭) ‬السبت‮»‬‭.‬


توتنهام‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬

وبعد‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬فوز،‭ ‬عاد‭ ‬توتنهام‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بانتصارين‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬4‭-‬1‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وهو‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلتها‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬إيفرتون‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الضيف‭ ‬المتأخّر‭ (‬حُسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬ايفرتون‭ ‬لخرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭)‬،‭ ‬فباستثناء‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجّله‭ ‬قائده‭ ‬مايكل‭ ‬كين‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬جوردان‭ ‬بيكفورد‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬لاعبٍ‭ ‬خصم‭ ‬في‭ ‬465‭ ‬دقيقة‭.‬

وقال‭ ‬بيكفورد‭ ‬في‭ ‬مقابلةٍ‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أقدّم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬وعلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وأحاول‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬نفسي‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يُعجب‭ ‬المدرب‭ (‬شون‭ ‬دايتش‭)‬‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬زياراته‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وبرينتفورد‭ ‬3‭-‬1‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يُعادل‭ ‬رقمه‭ ‬المُسجّل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬بتحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬موسمٍ‭ ‬واحد‭.‬

ويعوّل‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬لاعبه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بتسجيل‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهداف‭ ‬ايفرتون‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ (‬7‭) ‬لخرق‭ ‬دفاع‭ ‬ضيفه‭.‬

ويلتقي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبريتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المُقال‭ ‬الويلزي‭ ‬ستيف‭ ‬كوبر،‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬السبت،‭ ‬كما‭ ‬يواجه‭ ‬فولهام‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭.‬

ويحلّ‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬1‭-‬1‭) ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون،‭ ‬فيما‭ ‬تُختتم‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬بلقاء‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬وتشلسي‭ ‬الأحد‭.‬

MENAFN22122023000055011008ID1107650214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث