إثارة وندية منتظرة في دوري الجامعات هذا الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينتظر أن تكون الإثارة والندية حاضرة في دوري الجامعات انطلاقا من اليوم السبت، وذلك بانطلاقة رابع جولات منافسات الكرة الطائرة. كما سيشهد هذا اليوم استكمال منافسات الجولة الثانية لمنافسات كرة السلة.
أما يومي الأحد والإثنين فستكون مخصصة لمنافسات كرة القدم، حيث ستحتضن الملاعب الخارجية بالاتحاد البحريني لكرة القدم منافسات الجولة الثالثة.
بالنسبة إلى دوري الطائرة والذي يدخل جولته الرابعة، فإن «حامل اللقب» جامعة العلوم التطبيقية سيلتقي جامعة بوليتكنك البحرين عند الساعة 11 من صباح اليوم السبت، والفريقان يبحثان عن انتصارهما الأول هذا الموسم. على أن تكون المباراة الثانية بين المتصدر «الجامعة الأمريكية» والجامعة الأهلية «صاحبة المركز الثاني». إذ ستقام هذه المباراة المنتظرة بعد انتهاء الأولى مباشرةً. وستقام المباراتان على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بمجمع صالات عيسى بن راشد في مدينة عيسى الرياضية.
وأما بالنسبة إلى دوري كرة السلة، فستلعب مباراة واحدة اليوم السبت عندما تستكمل الجولة الثانية. إذ ستجمع هذه المباراة كلا من جامعة البحرين للتكنولوجيا التي تسعى لتحقيق انتصارها الثاني، مع جامعة بوليتكنك البحرين الساعية لتعويض الخسارة في الجولة الافتتاحية. وهذه المباراة ستلعب عند الساعة الخامسة مساء.
أما بالنسبة إلى دوري كرة القدم، فستلعب الجولة الثالثة هذه المرة على يومين متتاليين. إذ ستلعب مباراتان يوم الأحد، فالمباراة الأولى ستجمع الجامعة العربية المفتوحة مع جامعة البحرين عند الساعة الخامسة والربع مساء، على أن تجمع المباراة الثانية كلا من الجامعة الأمريكية وجامعة العلوم التطبيقية عند الساعة السابعة والنصف مساء.
أما مباراتا يوم الإثنين، فستجمع الأولى كلا من الجامعة الأهلية وجامعة البحرين للتكنولوجيا عند الساعة الخامسة والربع مساء، على أن تجمع المباراة الثانية فريقي الجامعة الخليجية وجامعة بوليتكنك البحرين عند الساعة السابعة والنصف مساء.
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