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إثارة وندية منتظرة في دوري الجامعات هذا الأسبوع

12/22/2023 7:29:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاقة‭ ‬رابع‭ ‬جولات‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭. ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬استكمال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

أما‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين‭ ‬فستكون‭ ‬مخصصة‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الطائرة‭ ‬والذي‭ ‬يدخل‭ ‬جولته‭ ‬الرابعة،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬سيلتقي‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬والفريقان‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬انتصارهما‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬المتصدر‭ ‬‮«‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬‮«‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‮»‬‭. ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الأولى‭ ‬مباشرةً‭. ‬وستقام‭ ‬المباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بمجمع‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭.‬

وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬فستلعب‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬تستكمل‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭. ‬إذ‭ ‬ستجمع‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصارها‭ ‬الثاني،‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬الساعية‭ ‬لتعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭. ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬ستلعب‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فستلعب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭. ‬إذ‭ ‬ستلعب‭ ‬مباراتان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬فالمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬ستجمع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والربع‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬

أما‭ ‬مباراتا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬فستجمع‭ ‬الأولى‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والربع‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فريقي‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬وجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬

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