KHK يتطلع إلى استعادة لقب كأس آل مكتوم الدولي للتجديف الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يتطلع فريق KHK لاستعادة لقبه في كأس آل مكتوم الدولي لقوارب التجديف الشعبي فئة 30 قدما والذي يقام السبت بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم من نادي دبي للرياضات البحرية. وتصدر القارب البحريني KHK ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط ترتيب القوارب المشاركة في شوط الفئة المفتوحة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بسباق دبي في الجولة الأولى وإحرازه للمركز الثاني في الجولة الثانية من السباق ذاته.
وفي مياه قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، يتطلع فريق KHK لاستعادة لقبه الذي أحرزه عامي 2020 و2021 حيث يعد سباق آل مكتوم الدولي أغلى بطولات قوارب التجديف التراثية في المنطقة.
وسيشارك في الحدث ما يصل إلى 300 بحار على متن 30 قاربا ستخوض التحدي الكبير للفوز بالمراكز الأولى في الشوطين المحلي المخصص لقوارب النخبة الإماراتية والذي سيشهد مشاركة 20 قاربا وشوط الفئة المفتوحة والمخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية الإماراتية والذي يشمل 10 قوارب.
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