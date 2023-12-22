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KHK يتطلع إلى استعادة لقب كأس آل مكتوم الدولي للتجديف الشعبي

12/22/2023 7:29:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬السبت‭ ‬بإمارة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬وتصدر‭ ‬القارب‭ ‬البحريني‭ ‬ KHK ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭ ‬ترتيب‭ ‬القوارب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وإحرازه‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬ذاته‭.‬

وفي‭ ‬مياه‭ ‬قناة‭ ‬دبي‭ ‬المائية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجداف،‭ ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقبه‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬أغلى‭ ‬بطولات‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬بحار‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬30‭ ‬قاربا‭ ‬ستخوض‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭ ‬للفوز‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬المحلي‭ ‬المخصص‭ ‬لقوارب‭ ‬النخبة‭ ‬الإماراتية‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬20‭ ‬قاربا‭ ‬وشوط‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والمخصص‭ ‬لقوارب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وفرق‭ ‬الدوائر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والوطنية‭ ‬الإماراتية‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬10‭ ‬قوارب‭.‬

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