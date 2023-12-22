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حسين محمد.. صفقة الأهلي الثالثة

12/22/2023 7:29:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


أبرم‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬صفقته‭ ‬الثالثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬السابق‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭.‬

حيث‭ ‬باشر‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬ليتم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي‭ ‬بينهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للأهلي‭ ‬بعدما‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬والدولي‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭.‬

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