حسين محمد.. صفقة الأهلي الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبرم النادي الأهلي صفقته الثالثة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة اليد عبر التعاقد مع لاعب فريق النجمة السابق حسين محمد.
حيث باشر حسين محمد في تدريبات الأهلي من خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التوافق بينه وبين إدارة النادي على جميع بنود العقد ليتم توقيع العقد الرسمي بينهما مساء أمس الجمعة.
وتعتبر هذه الصفقة هي الثالثة للأهلي بعدما تعاقد مع علي عبدالقادر والدولي حسن السماهيجي.
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