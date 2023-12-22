في ختام الجولة الثامنة من دوري زين النويدرات يسقط المحرق.. والاتحاد يكتسح البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فجر‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬ثاني‭ ‬مفاجآته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسقط‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬89‭/‬88‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وكان‭ ‬النويدرات‭ ‬قد‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭.‬

ودخل‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكراسي‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬ستزداد‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتبقية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬33/18‭)‬،‭ (‬22/24‭)‬،‭ (‬23/22‭)‬،‭ (‬11/24‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الأمريكيان‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وسامين‭ ‬سوينت‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬يوسف‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومرتضى‭ ‬سلمان‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

الاتحاد‭ ‬يستعرض‭ ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬استعرض‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬119‭/‬61‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬35/15‭)‬،‭ (‬31/11‭)‬،‭ (‬21/21‭)‬،‭ (‬32/14‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوردن‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬غدير‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وفاضل‭ ‬عبدالإله‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيدمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وسلطان‭ ‬ماجد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬اللولو‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وحميد‭ ‬فرج‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬ليقترب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭.‬