Saturday, 23 December 2023 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في ختام الجولة الثامنة من دوري زين النويدرات يسقط المحرق.. والاتحاد يكتسح البحرين

12/22/2023 7:29:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فجر‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬ثاني‭ ‬مفاجآته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسقط‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬89‭/‬88‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وكان‭ ‬النويدرات‭ ‬قد‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭.‬

ودخل‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكراسي‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬ستزداد‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتبقية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬33/18‭)‬،‭ (‬22/24‭)‬،‭ (‬23/22‭)‬،‭ (‬11/24‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الأمريكيان‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وسامين‭ ‬سوينت‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬يوسف‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومرتضى‭ ‬سلمان‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

الاتحاد‭ ‬يستعرض‭ ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬استعرض‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬119‭/‬61‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬35/15‭)‬،‭ (‬31/11‭)‬،‭ (‬21/21‭)‬،‭ (‬32/14‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوردن‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬غدير‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وفاضل‭ ‬عبدالإله‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيدمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وسلطان‭ ‬ماجد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬اللولو‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وحميد‭ ‬فرج‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬ليقترب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭.‬

MENAFN22122023000055011008ID1107650208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث