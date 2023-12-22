في ختام الجولة الثامنة من دوري زين النويدرات يسقط المحرق.. والاتحاد يكتسح البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فجر فريق النويدرات ثاني مفاجآته في دوري زين بعد أن أسقط المحرق بنتيجة 89/88 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وكان النويدرات قد فجر مفاجأة في انطلاق الدوري بتغلبه على الأهلي.
ودخل النويدرات في لعبة الكراسي الموسيقية التي ستزداد إثارة في الجولات الأخيرة المتبقية، بعد ان رفع رصيده إلى 12 نقطة من خمسة انتصارات وخسارتين، بينما رفع المحرق رصيده إلى 11 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (33/18)، (22/24)، (23/22)، (11/24)، وبرز من النويدرات الأمريكيان لامار مالوري 25 نقطة وسامين سوينت 22 نقطة وعمران يوسف 14 نقطة ومرتضى سلمان 14 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون 30 نقطة وبدر عبدالله 26 نقطة.
الاتحاد يستعرض
وفي اللقاء الذي سبقه استعرض فريق الاتحاد وحقق فوزا كاسحا على منافسه البحرين بنتيجة 119/61. وجاءت نتائج الفترات: (35/15)، (31/11)، (21/21)، (32/14)، وبرز من الاتحاد الأمريكي جوردن 36 نقطة وعلي غدير 17 نقطة وحسن فهد 16 نقطة وفاضل عبدالإله 14 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من الاتحاد السيدمحمد حبيب 13 نقطة وسلطان ماجد 11 نقطة وحسين اللولو 8 نقاط وحميد فرج 8 نقاط.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من خمسة انتصارات وخسارتين ليقترب كثيرا من التأهل إلى الدورة السداسية، بينما رفع البحرين رصيده إلى 8 نقاط من انتصارين وأربع هزائم.
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