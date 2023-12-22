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تغييرات في رزنامة مسابقات الرجال لكرة السلة

12/22/2023 7:29:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قررت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬رزنامة‭ ‬مسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬تقرر‭ ‬إلغاء‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ (‬التنشيطية‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلغاء‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬وكذلك‭ ‬إلغاء‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بدور‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لمشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬استحقاقات‭ ‬ومحافل‭ ‬دولية‭ ‬قادمة‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬الإعداد‭ ‬لها‭ ‬إعدادً‭ ‬مناسباً،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاركة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬ونادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬واصل‭) ‬وبذلك‭ ‬ستتأثر‭ ‬الأندية‭ ‬بفترة‭ ‬التوقف‭ ‬وسوف‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬عبئاً‭ ‬مالياً‭ ‬كبيراً‭ ‬عليها،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادي‭ ‬السنوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭.‬

وقد‭ ‬ارتأت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬أن‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬تتطلب‭ ‬وقوف‭ ‬الجميع‭ ‬بجانب‭ ‬المنتخب‭ ‬ومنحه‭ ‬الفترة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للإعداد‭ ‬وأيضا‭ ‬مراعاة‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬للأندية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬15‭ ‬بند‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬المسابقات‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬‮«‬للجنة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬المسابقات‭ ‬والمباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬والودية‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭ ‬أو‭ ‬لتعارضها‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬لأي‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬تقتضيها‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

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