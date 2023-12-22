تغييرات في رزنامة مسابقات الرجال لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة إجراء بعض التغييرات على رزنامة مسابقات الرجال للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، إذ تقرر إلغاء ما تبقى من مسابقة كأس الاتحاد (التنشيطية)، وكذلك إلغاء الدور الثاني من الدور السداسي وكذلك إلغاء الدور الثاني من الدوري الفضي والاكتفاء بدور واحد فقط.
ويأتي ذلك نظرا لمشاركة منتخب الرجال في عدة استحقاقات ومحافل دولية قادمة والتي تتطلب الإعداد لها إعدادً مناسباً، وكذلك مشاركة نادي المنامة ونادي المحرق في بطولة غرب آسيا (واصل) وبذلك ستتأثر الأندية بفترة التوقف وسوف يشكل ذلك عبئاً مالياً كبيراً عليها، وبناءً على ما تم طرحه في اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي للاتحاد الذي عقد بتاريخ 12 ديسمبر 2023م.
وقد ارتأت لجنة المسابقات أن المصلحة العامة تتطلب وقوف الجميع بجانب المنتخب ومنحه الفترة المطلوبة للإعداد وأيضا مراعاة الالتزامات المالية للأندية، وبناء على المادة 15 بند 3 من لائحة المسابقات والتي تنص «للجنة الحق في إيقاف أو تعديل المسابقات والمباريات الرسمية والودية المحلية بسبب ضيق الوقت أو لتعارضها مع برامج الاتحاد الأخرى أو لأي أسباب أخرى تقتضيها المصلحة العامة».
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