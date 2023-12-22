بمناسبة مرور خمسين عامااتحاد الكرة الطائرة يطرح شعاره الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬استثمر‭ ‬فترة‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ليعلن‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬يتضمن‭ ‬علم‭ ‬المملكة،‭ ‬وشكلا‭ ‬دائريا‭ ‬يرمز‭ ‬لكرة‭ ‬اللعبة،‭ ‬وحائط‭ ‬صد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لؤلؤة‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬قديما،‭ ‬وشراعا‭.‬

وقال‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬ينتظر‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬القادم‭ ‬كي‭ ‬يوظف‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬مراسلاته‭ ‬ومعاملاته‭.‬