بمناسبة مرور خمسين عامااتحاد الكرة الطائرة يطرح شعاره الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف فراس الحلواجي الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة أن الاتحاد استثمر فترة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد ليعلن بهذه المناسبة إطلاق نسخة جديدة من شعار الاتحاد يتضمن علم المملكة، وشكلا دائريا يرمز لكرة اللعبة، وحائط صد، فضلا عن لؤلؤة ترمز إلى ما كانت تشتهر به المملكة قديما، وشراعا.
وقال فراس الحلواجي في تصريحه لـ«أخبار الخليج الرياضي» إن الاتحاد ينتظر شهر فبراير 2024 القادم كي يوظف الشعار الجديد بشكل رسمي في مراسلاته ومعاملاته.
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