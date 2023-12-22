يوسف كانو: سنصحح وسنعود في الوقت المناسب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬ولن‭ ‬تهز‭ ‬ثقتنا‭ ‬بالجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وأضاف‭: ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التصحيح‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وقد‭ ‬تطرأ‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬حظوظ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬وتابع‭: ‬سنعود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬ونعد‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بالأفضل‭.‬