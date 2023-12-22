يوسف كانو: سنصحح وسنعود في الوقت المناسب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد يوسف كانو رئيس جهاز كرة السلة بالنادي الأهلي أن الخسارة الأخيرة أمام النجمة في دوري زين لن تؤثر على الفريق، ولن تهز ثقتنا بالجهاز الفني واللاعبين، وأضاف: هناك أخطاء تحتاج إلى التصحيح وسنعمل على ذلك، وقد تطرأ بعض التغييرات في المرحلة القادمة بهدف زيادة حظوظ الفريق في المنافسة، وتابع: سنعود في الوقت المناسب ونعد جماهيرنا بالأفضل.
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