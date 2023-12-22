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هاني علم يرفع القبعة للاعبي النجمة

12/22/2023 7:29:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬القبعة‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬القتالي‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وتحقيق‭ ‬أغلى‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬67‭.‬

وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬حضّرنا‭ ‬للمباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ودخلنا‭ ‬بكل‭ ‬تركيز‭ ‬واصرار،‭ ‬وكانت‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬وأشاد‭ ‬بتطبيق‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتعليمات‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭.‬

وتابع‭: ‬تبقت‭ ‬أمامنا‭ ‬مباراتان‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬والمنامة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬ننهي‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬كما‭ ‬خططنا‭ ‬له‭ ‬ونكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المتأهلين‭ ‬الستة‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية‭.‬

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