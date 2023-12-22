هاني علم يرفع القبعة للاعبي النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفع المدرب الوطني هاني علم القبعة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة بعد الأداء القتالي الذي قدموه أمام الأهلي في الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 وتحقيق أغلى انتصار في الموسم بنتيجة 76/67.
وأضاف: لقد حضّرنا للمباراة بشكل جيد ودخلنا بكل تركيز واصرار، وكانت عزيمة اللاعبين واضحة لتحقيق الفوز، وأشاد بتطبيق اللاعبين للتعليمات بشكل مثالي.
وتابع: تبقت أمامنا مباراتان ضد كل من سترة والمنامة، ونأمل أن ننهي الدور التمهيدي كما خططنا له ونكون من ضمن المتأهلين الستة للدورة السداسية.
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