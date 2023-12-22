فوز الشباب وتوبلي وخسارة الأهلي في ((تنشيطية اليد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هزم فريق الشباب نظيره البحرين بنتيجة (35/27) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة لحساب الجولة السابعة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
ويعد هذا الفوز هو الثالث للشباب في هذه المسابقة ليرفع رصيده إلى (12 نقطة) فيما البحرين تلقى الخسارة الثالثة وصار رصيده (12 نقطة).
وفي مباراة أخرى حقق فريق توبلي انتصاره الثالث بالمسابقة على حساب الاتفاق بنتيجة (31/28).
وبذلك أصبح رصيد توبلي (12 نقطة) والاتفاق مني بالخسارة الرابعة وصار رصيده (10 نقاط). كما خسر فريق الأهلي أمام نظيره التضامن بنتيجة (26/24).
وبذلك حقق التضامن انتصاره الثالث ورفع رصيده إلى (13 نقطة)، والأهلي تلقى الخسارة الرابعة وبات رصيده (10 نقاط).
ولحساب الجولة نفسها تقام اليوم (السبت) مباراتان، الدير وسماهيج في الساعة 3 عصرا، الاتحاد وباربار في الساعة 4:45 مساء.
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