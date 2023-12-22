فوز الشباب وتوبلي وخسارة الأهلي في ((تنشيطية اليد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





هزم‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬35/27‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬فيما‭ ‬البحرين‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬توبلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬بالمسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/28‭).‬

وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬توبلي‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬والاتفاق‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬10‭ ‬نقاط‭). ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/24‭).‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬التضامن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬مباراتان،‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬عصرا،‭ ‬الاتحاد‭ ‬وباربار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬45‭ ‬مساء‭.‬