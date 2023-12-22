ختام الجولة الثامنة من دوري زينالمنامة يلتقي سترة.. وسماهيج يواجه مدينة عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تقام اليوم السبت مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع بين فريقي المنامة وسترة، وتليها عند السابعة والنصف مساءً مواجهة ثانية تجمع بين فريقي سماهيج ومدينة عيسى.
المنامة وسترة
في اللقاء الأول المواجهة بين المتصدر المنامة وسترة الذي يحتل المركز العاشر، ومن ثم كل المعطيات تجعل مهمة المنامة سهلة تماما في تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة من دون خسارة، فالفوارق الفنية كبيرة بين الفريقين من جميع النواحي، المنامة يمتلك فريقا قويا يضم عناصر مميزة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة، ولديه محترفان اثنان، والفريق يشارك في بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) ويقدم مستويات كبيرة ويتصدر مجموعته، في المقابل يشارك سترة في الدوري بلاعبين صغار من أبناء النادي معدل اعمارهم لا يتجاوز 20 سنة، ويفتقد الفريق الخبرة وليس لديه محترفون أجانب، ولذلك كل ما يسعى إليه هو تقديم المستويات المرضية دون النظر إلى النتائج في الوقت الحالي.
ويقود المنامة المدرب اليوناني لينوس غافريال وسيستفيد من هذه المواجهة في اراحة لاعبيه الأساسيين وإعطاء البدلاء الفرصة الكافية من اجل الاحتكاك واكتساب الخبرة، في الجانب الآخر يقود سترة المدرب الوطني حسين الجزيري الذي يحاول الدفع بلاعبيه الصغار ومنحهم ثقة أكبر، وتطوير امكانياتهم من خلال الاحتكاك بالفرق المشاركة.
ويدخل المنامة اللقاء برصيد 12 نقطة من ستة انتصارات متتالية، فيما يمتلك سترة في رصيده 7 نقاط من سبع هزائم دون أي انتصار.
سماهيج ومدينة عيسى
وفي اللقاء الثاني المتكافئ الذي يجمع بين فريقي سماهيج ومدينة عيسى يسعى الأول إلى التشبث بالمركز الثامن عبر تحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري بعد الفوز الذي حققه على سترة في الجولة الخامسة، في حين ان فريق مدينة عيسى سيرمي بكل ثقله ويجمع كل تركيزه من أجل تحقيق اول انتصار، وتبدو الكفتين متساويتين بين الفريقين، المواجهة محلية بحتة بين اللاعبين، دون وجود أي محترف في الملعب.
ويقود سماهيج المدرب الوطني أحمد حمزة ويضم فريقه لاعبين من أبناء النادي ومعهم العملاق سلمان الكعبي القادم من المحرق بنظام الاعارة، في حين يقود مدينة عيسى المدرب الوطني حمد إسماعيل ويعول على اللاعبين الشباب وبعض عناصر الخبرة في تحقيق الفوز المعنوي الأول. ويمتلك سماهيج في رصيده 7 نقاط من انتصار وست هزائم، بينما يمتلك مدينة عيسى في رصيده 6 نقاط من ست هزائم متتالية.
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