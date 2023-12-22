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ختام الجولة الثامنة من دوري زينالمنامة يلتقي سترة.. وسماهيج يواجه مدينة عيسى

12/22/2023 7:29:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬وسترة،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬


المنامة‭ ‬وسترة‭ ‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬المتصدر‭ ‬المنامة‭ ‬وسترة‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كل‭ ‬المعطيات‭ ‬تجعل‭ ‬مهمة‭ ‬المنامة‭ ‬سهلة‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ومواصلة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬فالفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬المنامة‭ ‬يمتلك‭ ‬فريقا‭ ‬قويا‭ ‬يضم‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬ولديه‭ ‬محترفان‭ ‬اثنان،‭ ‬والفريق‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬ويقدم‭ ‬مستويات‭ ‬كبيرة‭ ‬ويتصدر‭ ‬مجموعته،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يشارك‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بلاعبين‭ ‬صغار‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬معدل‭ ‬اعمارهم‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬ويفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬الخبرة‭ ‬وليس‭ ‬لديه‭ ‬محترفون‭ ‬أجانب،‭ ‬ولذلك‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المرضية‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬وسيستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬اراحة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬وإعطاء‭ ‬البدلاء‭ ‬الفرصة‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬الدفع‭ ‬بلاعبيه‭ ‬الصغار‭ ‬ومنحهم‭ ‬ثقة‭ ‬أكبر،‭ ‬وتطوير‭ ‬امكانياتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بالفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فيما‭ ‬يمتلك‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬هزائم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭.‬

سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬المتكافئ‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬يسعى‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬التشبث‭ ‬بالمركز‭ ‬الثامن‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬سيرمي‭ ‬بكل‭ ‬ثقله‭ ‬ويجمع‭ ‬كل‭ ‬تركيزه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬اول‭ ‬انتصار،‭ ‬وتبدو‭ ‬الكفتين‭ ‬متساويتين‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬المواجهة‭ ‬محلية‭ ‬بحتة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬محترف‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬

ويقود‭ ‬سماهيج‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬ويضم‭ ‬فريقه‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬ومعهم‭ ‬العملاق‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقود‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬وبعض‭ ‬عناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬المعنوي‭ ‬الأول‭. ‬ويمتلك‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وست‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭.‬

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