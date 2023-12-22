الجولة ((3)) من سداسي دوري عيسى بن راشدالنّصر والمحرّق مطالبان بردّ الدّين للمتصدّر والوصيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





تستهل‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬صخبها،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬النصر‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والأهلي‭ ‬‮«‬6‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬المحرّق‭ ‬‮«‬3‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬‮«‬5‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬





‭(‬النّصر‭ ‬والأهلي‭)‬

لعب‭ ‬النصر‭ ‬مباراتين‭ ‬خرج‭ ‬منهما‭ ‬بنقطة‭ ‬يتيمة،‭ ‬ويمنّي‭ ‬الأنصار‭ ‬النفس‭ ‬بالفوز‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬النصر‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬فالفوز‭ ‬وحده‭ ‬يحقق‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬المطلب،‭ ‬فزملاء‭ ‬عيسى‭ ‬عباس‭ ‬مطالبون‭ ‬بردّ‭ ‬دين‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬أولا،‭ ‬والفوز‭ ‬وحده‭ ‬يعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬ويبعده‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تأويل،‭ ‬ويفتح‭ ‬نافذة‭ ‬الأمل‭ ‬أمامه،‭ ‬وأمّا‭ ‬الخسارة‭ ‬فتدخله‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬وحسابات‭ ‬مبكّرة‭.‬

الأهلي‭ ‬يتصدّر‭ ‬الترتيب‭ ‬بفوزين‭ ‬و6‭ ‬نقاط،‭ ‬والفريق‭ ‬مستقرّ‭ ‬فنيا‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬أحد‭ ‬ركائزه‭ ‬الفنية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬إصابته‭ ‬لغزا‭ ‬يؤرّق‭ ‬اللاعب‭ ‬وفريقه،‭ ‬فالأهلي‭ ‬فريق‭ ‬منظم،‭ ‬ويلعب‭ ‬بأنظمة‭ ‬لعب‭ ‬مختلفة‭ ‬بحسب‭ ‬قراءة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬والفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬تعدد‭ ‬الأوراق‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬مأمورية‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الألعاب‭ ‬والحمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬أيد‭ ‬أمينة‭ ‬‮«‬أيمن‭ ‬هرونة‮»‬‭.‬





‭(‬المحرّق‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭)‬

هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬تعيد‭ ‬الفريقين‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬وتحديدا‭ ‬إلى‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أداء‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬المثالية‭ ‬ولم‭ ‬يعط‭ ‬فيه‭ ‬زملاء‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أيّ‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافس‭ ‬كي‭ ‬يلتقط‭ ‬الأنفاس‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬نزال‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬موعود‭ ‬بظهور‭ ‬مختلف‭ ‬وخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬شهية‭ ‬الفريقين‭ ‬مفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬انتصارهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭. ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬مسلسل‭ ‬عروضه‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬جيبا‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬ديدنها‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭.‬

يسعى‭ ‬المحرّق‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬ردّ‭ ‬دينه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لأبناء‭ ‬العنيد،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تشكيله‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬عليه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬غالو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينتظره‭ ‬اختبار‭ ‬قويّ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬بل‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تجمعه‭ ‬مباراة‭ ‬جانبية‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط،‭ ‬وتجربة‭ ‬نقل‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬مركز2‭ ‬قد‭ ‬أتت‭ ‬أكلها‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬فهل‭ ‬يكرّر‭ ‬ابن‭ ‬الدير‭ ‬تألقه‭ ‬أم‭ ‬يخفت‭ ‬أمام‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬العنيد؟





ما يشغل «مارتن» النصر

سيكون‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الثاني‭ ‬لمدرب‭ ‬النصر‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬مارتن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬إذ‭ ‬يعرف‭ ‬‮«‬مارتن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيكون‭ ‬بخير‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬تحسّن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬بأنّ‭ ‬المنافس‭ ‬لديه‭ ‬أوراق‭ ‬متعددة‭ ‬ورابحة،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬يشغل‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬هو‭ ‬كيفية‭ ‬إيقاف‭ ‬ثنائي‭ ‬أطراف‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم»؟

الإرسال التكتيكي

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬عدة‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬سلاح‭ ‬الإرسال‭ ‬الموجّه‭ ‬‮«‬التكتيكي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيوجهه‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬ضاربي‭ ‬مركز4‭ (‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬وعلي‭ ‬مرهون‭ ‬وجاسم‭ ‬تركي‭) ‬لحاجة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭.‬





مباراة جانبية

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬مواجهة‭ ‬خاصة‭ ‬وجانبية‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز4‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬دار‭ ‬كليب‮»‬‭ ‬وتوماس‭ ‬غالو‭ ‬‮«‬المحرق‮»‬،‭ ‬فاللاعبان‭ ‬مهاريان‭ ‬ويلعبان‭ ‬بأسلوب‭ ‬متقارب،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬مدربي‭ ‬الفريقين‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬‮«‬المحرق‮»‬‭ ‬والبرازيلي‭ ‬كاكاراتو‭ ‬‮«‬دار‭ ‬كليب‮»‬‭ ‬سيبنيان‭ ‬خطتيهما‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الثنائي‭ ‬المذكور‭.‬







«ابن مرهون» ودور الإنقاذ

يعوّل‭ ‬جمهور‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬لاعبه‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬الذي‭ ‬تعودوا‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬المنقذ‭ ‬كلما‭ ‬احتاج‭ ‬إليه‭ ‬فريقه،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬النصر‭ ‬يدين‭ ‬بالفضل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬مفاصله‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬السابق،‭ ‬وجرّ‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭.‬

حيوية وخبرة (البلوك)

هل‭ ‬يعيد‭ ‬لاعبو‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والمحرق‭ ‬‮«‬عباس‭ ‬الخباز‭ ‬وعلي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وحسن‭ ‬عليوي‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‮»‬‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مقاعد‭ ‬المدرجات؟‭ ‬فالحيوية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬والخبرة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المحرق،‭ ‬فلمن‭ ‬الكلمة؟