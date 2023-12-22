الجولة ((3)) من سداسي دوري عيسى بن راشدالنّصر والمحرّق مطالبان بردّ الدّين للمتصدّر والوصيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تستهل الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة ابتداء من اليوم صخبها، إذ تقام مباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، يلعب في الأولى فريقا النصر «نقطة واحدة» في المركز الخامس والأهلي «6 نقاط» في صدارة الترتيب في تمام الساعة 6 مساء، يعقبها مباشرة لقاء فريقي المحرّق «3 نقاط» في المركز الثالث ودار كليب «5 نقاط» في المركز الثاني.
(النّصر والأهلي)
لعب النصر مباراتين خرج منهما بنقطة يتيمة، ويمنّي الأنصار النفس بالفوز رغم صعوبة المهمة، إذ إنّ النصر متى أراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد فالفوز وحده يحقق له هذا المطلب، فزملاء عيسى عباس مطالبون بردّ دين خسارة مباراة دوري عيسى بن راشد العام أولا، والفوز وحده يعيد الفريق إلى الواجهة، ويبعده عن أي تأويل، ويفتح نافذة الأمل أمامه، وأمّا الخسارة فتدخله في متاهات وحسابات مبكّرة.
الأهلي يتصدّر الترتيب بفوزين و6 نقاط، والفريق مستقرّ فنيا رغم غياب أحد ركائزه الفنية ممثلة في لاعب مركز2 محمد عنان الذي باتت إصابته لغزا يؤرّق اللاعب وفريقه، فالأهلي فريق منظم، ويلعب بأنظمة لعب مختلفة بحسب قراءة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني إليقيتا والفريق المنافس، تعدد الأوراق الهجومية من مختلف مراكز اللعب في الفريق هو ما يسهل مأمورية صانع ألعابه حسين الحايكي في توزيع الألعاب والحمل في الوقت نفسه، الاستقبال والدفاع في أيد أمينة «أيمن هرونة».
(المحرّق ودار كليب)
هذه المواجهة تعيد الفريقين إلى الوراء وتحديدا إلى لقائهما في دوري عيسى بن راشد العام، الذي قدم فيه دار كليب أداء أقرب إلى المثالية ولم يعط فيه زملاء محمود عبدالواحد أيّ فرصة للمنافس كي يلتقط الأنفاس.
غير أنّ نزال هذا المساء موعود بظهور مختلف وخاصة أنّ شهية الفريقين مفتوحة بعد انتصارهما في الجولة السابقة. دار كليب يريد أن يواصل مسلسل عروضه بقيادة محمد يعقوب «جيبا» رغم أنّ عناصر البرازيلي كاكاروتو مدرب الفريق ديدنها الأداء الجماعي.
يسعى المحرّق اليوم إلى ردّ دينه هو الآخر لأبناء العنيد، في ظلّ تشكيله الجديد الذي دخل عليه الأرجنتيني الإيطالي «توماس غالو» الذي ينتظره اختبار قويّ في هذا المساء، بل ينتظر أن تجمعه مباراة جانبية وخاصة مع منافسه محمد يعقوب على مستوى تسجيل النقاط، وتجربة نقل أحمد عيسى إلى مركز2 قد أتت أكلها أمام النجمة، فهل يكرّر ابن الدير تألقه أم يخفت أمام حوائط صد العنيد؟
ما يشغل «مارتن» النصر
سيكون الظهور الرسمي الثاني لمدرب النصر «توماس مارتن» في مباراة اليوم بعد مباراة دار كليب، إذ يعرف «مارتن» أن فريقه سيكون بخير متى ما تحسّن الاستقبال، ومن المؤكد أنه يعرف بأنّ المنافس لديه أوراق متعددة ورابحة، ولكن يبدو أنّ ما يشغل مدرب النصر هو كيفية إيقاف ثنائي أطراف الأهلي «ناصر عنان وعلي إبراهيم»؟
الإرسال التكتيكي
ينتظر أن يلجأ الأهلي في مباراته اليوم أمام النصر إلى استخدام عدة أسلحة في مقدمتها سلاح الإرسال الموجّه «التكتيكي» الذي سيوجهه بصريح العبارة إلى استقبال ضاربي مركز4 (يوسف خالد وعلي مرهون وجاسم تركي) لحاجة في نفس الأرجنتيني إليقيتا مدرب الأهلي.
مباراة جانبية
من المنتظر أن تشهد مباراة المحرق ودار كليب مواجهة خاصة وجانبية بين لاعبي مركز4 محمد يعقوب «دار كليب» وتوماس غالو «المحرق»، فاللاعبان مهاريان ويلعبان بأسلوب متقارب، وعلى ما يبدو أنّ مدربي الفريقين ياسين الميل «المحرق» والبرازيلي كاكاراتو «دار كليب» سيبنيان خطتيهما على الحد من خطورة الثنائي المذكور.
«ابن مرهون» ودور الإنقاذ
يعوّل جمهور النصر على لاعبه علي مرهون لاعب مركز4 الذي تعودوا منه أن يقوم بدور المنقذ كلما احتاج إليه فريقه، إذ إنّ النصر يدين بالفضل إليه في عودة الحياة إلى مفاصله في لقاء دار كليب السابق، وجرّ المباراة إلى شوط فاصل.
حيوية وخبرة (البلوك)
هل يعيد لاعبو مركز3 في صفوف فريقي دار كليب والمحرق «عباس الخباز وعلي الصيرفي وحسن عليوي وحسن عباس» الحياة إلى حوائط الصد التي من شأنها أن تتفاعل معها الجماهير في مقاعد المدرجات؟ فالحيوية تصب في صالح دار كليب، والخبرة من نصيب المحرق، فلمن الكلمة؟
MENAFN22122023000055011008ID1107650201