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انطلاق الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتازالرفاع الشرقي يواجه سترة والحالة يلتقي الخالدية

12/22/2023 7:29:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وسترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬الحالة‭ ‬والخالدية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتستكمل‭ ‬الجولة‭ ‬يوميّ‭ ‬الأحد‭ ‬بمواجهتيّ‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة،‭ ‬الحد‭ ‬والمنامة،‭ ‬والإثنين‭ ‬بمواجهتيّ‭ ‬الشباب‭ ‬والأهلي،‭ ‬الرفاع‭ ‬والبسيتين‭.‬


الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وسترة


يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬مثير‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬ويمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬سترة‭ ‬له‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬انتصارٍ‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ (‬0/1‭) ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وعطفًا‭ ‬على‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬فإن‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي،‭ ‬ونجح‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬وشكلّ‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرماه‭ ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬الذي‭ ‬طاله‭ ‬للبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬وهي‭ ‬بداية‭ ‬مبشرة‭ ‬للفريق‭. ‬وسترة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬اقتنص‭ ‬فوزًا‭ ‬ثمينًا‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد،‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للفريق،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرًا‭ ‬برؤية‭ ‬مباراة‭ ‬ممتعة‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصد‭ ‬نقاط‭ ‬الانتصار‭.‬

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يأمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬سيرتقي‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬وكذلك‭ ‬سترة‭ ‬يسعى‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬ستفسر‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭. ‬ويعول‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬المهاجم‭ ‬تياغو،‭ ‬أحمد‭ ‬كوري،‭ ‬جيرومي،‭ ‬فارس‭ ‬غطاشه،‭ ‬سعد‭ ‬عطار،‭ ‬سامي‭ ‬الحسيني،‭ ‬إيمانويل‭ ‬وعلي‭ ‬ناصر،‭ ‬وفي‭ ‬المقبل‭ ‬سترة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬خليفة‭ ‬اللافي،‭ ‬أمير‭ ‬برويز،‭ ‬فيصل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطيري،‭ ‬إبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬اليزيد،‭ ‬جابريل،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد‭.‬


الحالة‭ ‬والخالدية


لقاء‭ ‬يجمع‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وبين‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لمدربه‭ ‬علي‭ ‬عاشور،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الحالة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬والخالدية‭ ‬له‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬يطمح‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬لفريقه‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬يقتنص‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري،‭ ‬وإحداث‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يفوقه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬والحالة‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬يسعى‭ ‬لأن‭ ‬يوقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬والتعثرات‭ ‬الحاصلة‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬ويعود‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬تصعد‭ ‬به‭ ‬للمقدمة‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭.‬

الخالدية‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالمستوى‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وينتظر‭ ‬منه‭ ‬الكثير‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬حيث‭ ‬وضح‭ ‬عليه‭ ‬تفاكك‭ ‬الخطوط‭ ‬وغياب‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬المطلوبة‭ ‬رغم‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬وأحدهما‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬حارس‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدفاع‭ ‬يفتقد‭ ‬للتركيز‭ ‬بدليل‭ ‬استقباله‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭ ‬وغريبة‭. ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬الأدوات‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬مثل‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬دومينيك،‭ ‬غليسون‭ ‬وأيمن‭ ‬حرزي‭ ‬وأسماء‭ ‬أخرى‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الحالة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان،‭ ‬يحتاج‭ ‬وبحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فريقه‭ ‬أكثر‭ ‬اتزانًا‭ ‬وجرأة‭ ‬وتركيزًا‭ ‬في‭ ‬أدائه‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬الفني‭ ‬الجيد‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز،‭ ‬ويعول‭ ‬رضوان‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬جوزيف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬موسى،‭ ‬محمود‭ ‬الحايكي،‭ ‬عمر‭ ‬عبدالباسط،‭ ‬حسين‭ ‬محمود،‭ ‬دانيل‭ ‬اسانتي،‭ ‬وسعيد‭ ‬راشد‭.‬

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